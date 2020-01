Lenín Moreno hizo 145 cambios en embajadas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente de la República, Lenín Moreno, inició el 2020 efectuando tres cambios en el Servicio Exterior.

El primer ajuste se dio en la misión diplomática de Ecuador en Estados Unidos. La noche del jueves 9 de enero del 2020, el Jefe de Estado aceptó la renuncia de Francisco Carrión Mena, quien estuvo dos años al frente de la Embajada en Washington.



Tras la dimisión del diplomático hubo posiciones contrapuestas. El secretario de Gabinete de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, sostuvo que el presidente Moreno solicitó la renuncia a Carrión para dar un nuevo impulso a las relaciones comerciales entre Ecuador y EE.UU.



Carrión, en cambio, a través de un comunicado, señaló que dimitió del cargo por estar en contra de la falta de reglamentación del programa de vuelos de vigilancia aeromarítima, que se efectúan en las costas del país con el apoyo de EE.UU.



Con el Decreto 971, suscrito la noche del jueves, Moreno además dio por terminadas las funciones de María Gabriela Troya como embajadora de Ecuador ante Israel.

La funcionaria también se desempeñaba como Embajadora concurrente (jefa de misión diplomática cuya Cancillería está en un país distinto) ante el Gobierno de Chipre.



Asimismo, el Ejecutivo removió de su cargo a Diego Aulestia Valencia, quien era embajador ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), con sede en Suiza.



Desde que el presidente Moreno llegó a Carondelet ha decretado 145 cambios en el Servicio Exterior ecuatoriano.



Los datos se desprenden de la Plataforma Presidencial, donde constan todos los documentos oficiales firmados por Moreno. El Mandatario suscribió 81 nombramientos de embajadores, entre plenipotenciarios y concurrentes.



Además, hubo 26 cambios en los representantes de Ecuador ante organismos internacionales, como la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), Unesco y otras entidades cuyas sedes se encuentran en Europa.



Hasta ahora, Moreno ha tenido dos cancilleres en su periodo: María Fernanda Espinosa y José Valencia.



El exembajador Francisco Proaño cree que cuando Espinosa lideró el Ministerio de Relaciones Exteriores no se notaron mayores cambios en la política internacional respecto del Gobierno anterior.



El experto añade que cuando asumió José Valencia, quien lleva las riendas de Cancillería desde mediados del 2018, se hizo más evidente el “giro en la política exterior”.



Eso se traduce en el distanciamiento del bloque bolivariano y en la apuesta por la adhesión a nuevos organismos como la Alianza del Pacífico o el Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur).



En este nuevo periodo, Ecuador también emprendió un mayor acercamiento con la OEA, a raíz de que se nombró a Carlos Játiva embajador ante ese organismo.



Asimismo, desde mediados del 2018 hubo cambios en embajadas como Reino Unido, Italia, Perú, Bélgica y México.



El embajador Santiago Chávez, quien ejerce la presidencia del Foro Global de Migración y Desarrollo, considera que la Cancillería impulsa una política exterior “proactiva, participativa y articulada con los principios de la Constitución. Esa es la manera en que se viene actuado”, indicó.



Otro hecho que destaca el Ministerio de Relaciones Exteriores es la reapertura de la Academia Diplomática, para formar funcionarios de carrera en el servicio exterior.



Actualmente está en marcha un concurso para designar 25 terceros secretarios, que es la sexta categoría de la carrera diplomática.



Asimismo, el Gobierno ha renovado sus relaciones con EE.UU., por lo que la designación del nuevo Embajador será clave para fortalecer los lazos.



“La apuesta por la democracia, la libertad de expresión y la apertura hacia nuestros mayores mercados ha logrado mejorar sustancialmente la relación con EE.UU.”, dijo la Cancillería en un comunicado emitido esta semana.



Según esa Cartera, el nuevo Embajador en Washington tendrá un perfil más centrado en la promoción económica de las exportaciones, además de una agenda turística y de inversiones. “Su nombre se anunciará una vez que, según corresponde, EE.UU. conceda el beneplácito”.



Hasta que se oficialice el reem­plazo de Carrión, la Cancillería dio a conocer que Juan Carlos Sánchez, subjefe de la misión, estará a cargo de la Embajada en Washington.



Michel Levy, docente y analista internacional, cree que es saludable potenciar la relación económica. Pero dice que, en el contexto actual, hay temas de fondo mucho más importantes, “como el que señaló el embajador Carrión para su renuncia: que haya una regulación de una relación política sobre temas tan importantes, como que aviones de una fuerzan extranjera sobrevuelen realizando acciones de control en nuestro territorio continental y marítimo”.



Desde la renuncia de Carrión, el presidente Moreno no se ha pronunciado sobre el cambio de Embajador en Washington. Tampoco hay pistas sobre quién asumirá la representación del país ante la Organización Mundial de Comercio.



En contexto



El presidente Lenín Moreno tiene la facultad de designar embajadores del Servicio Exterior ecuatoriano. El Gobierno no ha anunciado los nombres que postulará en Washington para reemplazar a Francisco Carrión, quien renunció a su cargo el lunes último.