Moreno dice que ministros y brigadas 'Toda una Vida' no necesitan 'permiso de nadie' para recorrer Ecuador

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente de la República, Lenín Moreno, llegó al Guasmo, en el sur de Guayaquil. En el populoso sector porteño presentó las Brigadas 'Toda Una Vida'.

La mañana de este jueves 14 de noviembre del 2019, el Jefe de Estado visitó tres viviendas de personas en situación de vulnerabilidad. Lo acompañó la presidenta del Comité Interinstitucional del Plan Toda una Vida, Rocío González, y la secretaria Técnica del Plan Toda una Vida, Isabel Maldonado.



Previo a las visitas, el Jefe de Estado le habló a un grupo de brigadistas. Les pidió retomar el espíritu de la Misión Manuela Espejo, que él encabezó cuando fue vicepresidente de Ecuador en el Gobierno de Rafael Correa.



Refirió que esa misión es aplaudida en cualquier parte del mundo. Ahora, dijo, se hace ese mismo trabajo pero se incluye a la Misión Manuela Espejo los ministerios de Inclusión Económica y Social, Salud, Educación y Banecuador.

#Guayaquil | El presidente Lenín Moreno señala que “los ministros ya no son ministros de escritorio”. “La mejor manera es darle la mano afectuosa a nuestra gente” y “no necesitamos permiso de nadie” para visitar comunidades. Lo dijo en un acto en el Guasmo.



Vía: @jandresgonz73 pic.twitter.com/HJXpExEqOj — El Comercio (@elcomerciocom) November 14, 2019



Agregó que sus ministros ya no son de escritorio, que él tampoco lo es y les pidió recorrer el país para escuchar a los ciudadanos.



"Los ministros ya no son ministros de escritorio. No soy presidente de escritorio. Nadie, no hay en ninguna parte de la Constitución algo que diga que nosotros tenemos reserva de asistir únicamente a un sitio. Al igual que lo hicimos en la misión Manuela Espejo. A peinar todo el Ecuador, que no quede una sola persona que requiera de nuestra ayuda sin ser atendido. Cuando no podemos dar ese momento la ayuda, pues inmediatamente lo registramos, comunicamos, para a quién corresponda acuda inmediatamente a hacerlo. No necesitamos permiso de nadie para hacerlo, todo lo contrario, ahí está una ciudadanía que nos ha recibido con afecto, con cariño, desde la entrada al barrio mismo. La ciudadanía nos recibe con afecto porque nos conoce, porque sabe que somos gente de palabra; hemos pasado dificultades, sí", sostuvo Lenín Moreno.



También dijo que no hay en ninguna parte de la Constitución "algo que diga que nosotros tenemos reserva de asistir únicamente a un sitio".



Las Brigadas Interinstitucionales del 'Plan Toda una Vida' se desplegarán para atender a los grupos de atención prioritaria en pobreza y pobreza extrema. En una primera fase, intervendrán en 13 parroquias de estas provincias durante 2 semanas; posteriormente, se extenderá a escala nacional.



En esta fase, se desplegarán 104 brigadas que atenderán a más de 30 000 personas. En cada núcleo familiar se levantará una ficha de requerimientos de casos, identificando las necesidades del paquete de bienes y servicios con el objetivo de garantizar el acceso a los mismos de manera preferente.



Este acto se realizó de manera simultánea en 5 provincias: Cotopaxi, Cañar, Imbabura, Guayas y Pichincha.