Lenín Moreno presenta nuevas líneas de crédito para emprendedores

El presidente Lenín Moreno presentó este viernes, 8 de febrero del 2019, en la ciudad de Guayaquil líneas de crédito por valor de USD 20 millones para proyectos productivos de jóvenes emprendedores y actores de la economía popular.

En un acto en el Instituto Tecnológico Bolivariano, el jefe de Gobierno dio a conocer el programa 'Nuevo Modelo de Negocios Inclusivos' del Banco de Ecuador, con el que busca impulsar la producción y el emprendimiento de los ecuatorianos mediante líneas de crédito obtenidas de la banca.



"Lo mejor que tiene el Ecuador son los trabajadores, esa gente que todos los días está despierta tomando fuerza, para que todos podamos vivir mejor", manifestó Moreno en el acto.



El proyecto cuenta con el apoyo de BanEcuador, la fábrica Repapers Reciclaje del Ecuador S.A. y la Federación Nacional de la Cadena Productiva del Aceite de Palma, Propalma-Ecuador.



Entre las líneas de crédito, una será destinada para jóvenes de distintas provincias del país en el proyecto denominado la 'Ruta Impulso Joven' que se enmarca en el programa gubernamental Misión Impulso Joven del Plan institucional Toda Una vida.

Mediante la iniciativa se explica a jóvenes y a la ciudadanía en general cómo concretar un emprendimiento sólido y obtener la línea de crédito que no requiere garantía del emprendedor debido a que cuenta con el respaldo del Fondo Nacional de Garantías de la Corporación Financiera Nacional.



El presidente del BanEcuador, Javier Wated, aseguró que los créditos "son líneas de 10 años de plazo con la tasa de interés más baja en su sector".



Entre otros de los beneficios, destacó la creación de "una cuenta multiplicada que genera altas tasas de interés sobre su desarrollo, hasta cinco veces más del valor de su ahorro, aparte de su línea de crédito", precisó el directivo.



La otra línea de crédito está destinada a los actores de la economía popular para que puedan potenciar sus negocios con mayor facilidad.



"El modelo de negocios tiene apoyo de la empresa privada, que recomendará a los trabajadores con Banco Ecuador para (recibir) los créditos, con la mejor garantía que es su trabajo. El acceso a productos financieros y no financieros, será más ágil", aseveró Moreno.



El mandatario avanzó que con la iniciativa crediticia se logrará una mayor inclusión en el sistema financiero de grupos que han sido excluidos como "recicladores, palmicultores, textileros, proveedores de alimentos, carpinteros, panaderos, y muchos oficios más".



Para ello "los créditos que BanEcuador les otorgará, les servirán para comprar maquinarias o transporte, van a mejorar sus condiciones de trabajo y la vida diaria de sus familias", puntualizó el jefe de Estado.



Wated recalcó que el banco del Estado debe ofrecer un apoyo en situaciones frágiles, por lo tanto "actúa de forma contraciclica, entrando a financiar en los momentos duros y en sectores donde la banca privada no llega", enfatizó.