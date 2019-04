Moreno habla de Assange en ABC: ‘No podíamos permitir que nuestro país se convirtiera en un centro de operación’

LEA TAMBIÉN

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, insiste en que el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, "violó reiteradamente las convenciones de asilo" durante su estancia en la Embajada de Ecuador en Londres, razón por la que le suprimió ese derecho.

En una entrevista con el diario español ABC publicada este viernes 19 de abril del 2019, Moreno, de visita en Washington, justifica la decisión "por la permanente intromisión política en asuntos internos de otros países", como España, Francia o Estados Unidos, además de denunciar a Ecuador lo que, en su opinión, va en contra del principio de "asilo diplomático".



"Lo que está claro es que no podíamos permitir que nuestro país se convirtiera en un centro de operación de grupos que buscan afectar la institucionalidad de otros países y afectar el derecho a la privacidad de los ciudadanos. Hoy tenemos una investigación en firme sobre la presencia de hackers que operaban también en territorio ecuatoriano. No quisiera emitir un juicio de valor en un proceso de investigación que se lleva adelante", dice Moreno.



El pasado 11 de abril, el Gobierno de Ecuador retiró la condición de asilo al fundador de WikiLeaks, que estaba en la Embajada de ese país en Londres desde 2012, e inmediatamente la policía británica procedió a su detención, ya que la Justicia de ese país lo requería por violación de las medidas cautelares cuando estaba en proceso de extradición a Suecia.



Assange, de 47 años, había entrado en la Embajada de Ecuador para evitar su extradición a Suecia, que entonces solicitaba su entrega por presuntos delitos sexuales y fue protegido por el anterior mandatario ecuatoriano Rafael Correa.



Moreno insiste en que tomaron la decisión de retirar el asilo "soberanamente", sin consultar a otros países como Estados Unidos, que reclama a Assange por incitar al robo electrónico de información clasificada, aunque sí solicitaron al Reino Unido "garantías" de que el detenido "no sería entregado en extradición a un país en el que pueda sufrir torturas o pena de muerte".



"No, no era con Estados Unidos con quien debíamos tratar este asunto. Todo lo contrario, lo hicimos soberanamente, porque llegamos a un límite", sostiene Moreno, quien dice que Ecuador actuó con base en la Ley. "En los últimos meses el señor Assange desarrolló una campaña muy agresiva y hasta presentó denuncias legales en contra del país que lo asiló, atendió y ayudó. Una demanda fue ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)". La CIDH "rechazó la demanda porque carecía de fundamentos y dio la razón a nuestro país".



En la entrevista con ABC de España Moreno confirma, además, que desde que tomaron esa decisión, "los ataques cibernéticos a los sistemas informáticos ecuatorianos se duplicaron".