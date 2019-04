Moreno dice que Assange dirigió un centro de espionaje en la Embajada ecuatoriana en Londres

LEA TAMBIÉN

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, se refirió a la decisión de dar por finalizado el asilo diplomático a Julian Assange, fundador de WikiLeaks. En una entrevista concedida a la cadena Univisión, trasmitida este lunes 15 de abril del 2019, el mandatario aseguró que el asustraliano "dirigió" un centro de espionaje desde la sede diplomática de Londres.

Agregó que Assange, junto a sus colaboradores, habría interferido en asuntos internos de Estados Unidos, El Vaticano y España. Incluso, denunció que presuntamente también se habría inmiscuido en la política interna de Ecuador.



"Tenía un equipo de hackers permanentemente violando secretos de países e interviniendo en asuntos como las elecciones de Estados Unidos, del Gobierno de El Vaticano y la independencia de Cataluña (España). Todo esto dio como resultado que decidiéramos quitarle el asilo diplomático", sostuvo Moreno.



El Jefe de Estado reiteró que Assange "violó de manera frecuente" los protocolos y normas de convivencia formal que debería haber tenido dentro de la delegación diplomática. Moreno sostuvo que durante las visitas que recibía el fundador de WikiLeaks en la Embajada, supuestamente "daba instrucciones de espionaje a los Gobiernos. "Incluso se publicó fotos privadas mías, nada mal, de comportamientos dentro del hogar. Pero nadie tiene derecho de violar de esa manera la intimidad", señaló el Presidente.

También desestimó las acusaciones de una presunta participación en el caso denominado 'Ina Papers' y sostuvo que el expresidente Rafael Correa "está detrás" de esa campaña en su contra.



"Nada de eso es verdad. Todo aquello, con respecto a dinero, millones, no es cierto. Que desde esa empresa compraron un departamento es falso. La gente de ese edificio manifiesta no haberme visto nunca. Correa está detrás de todo esto. Pero ya no quiero nombrarlo a él, es un prófugo de la justicia que se pasea libremente", dijo Lenín Moreno.



Al ser consultado sobre el pronunciamiento de WikiLeaks, que supuestamente se "vigilaba a Assange" dentro de la Embajada de Londres, Moreno aseguró que "en su Gobierno no debe haber sido". Agregó que prohibió que se realicen acciones de espionaje y que no se intervenga en la "vida privada de nadie".



También habló sobre las irregularidades en torno a la nacionalidad de Assange. En esa línea, sostuvo que el australiano proporcionó información falsa y que habría engañado a la Cancillería.



Al ser consultado de su responsabilidad sobre esa decisión, que se concretó durante su periodo, sostuvo que "si hubo descuido de los integrantes de la Cancillería, habrá que ver". Sin embargo, reiteró que fue Assange quien mintió "respecto de los requisitos para lograr la nacionalidad".



Moreno evitó pronunciarse sobre la detención del programador sueco, Ola Bini, quien presuntamente tendría nexos con WikiLeaks. "No puedo dar mayores detalles para no entorpecer la investigación. Fue encontrado con evidencias, que serán analizadas. El ciudadano permanece con prisión preventiva. Pronto tendrán los resultados del análisis de las pruebas. Visitaba frecuentemente a Assange en la Embajada, seguramente recibía instrucciones de lo que tenía que hacer".



Sobre los dos presuntos hackers rusos que estarían involucrados en actos de desestabilización, el mandatario evitó adelantar criterios.



Al finalizar la entrevista, la periodista Patricia Janiot le consultó sobre sus diferencias con Rafael Correa y le preguntó cuál es su respuesta a quienes lo acusan de traidor.



"Eso es mentira, el que traicionó al Ecuador es él, con todo un sistema, una trama de corrupción, que dejó al Estado sin miles de millones de dólares. Obras faraónicas mal hechas. A mí no me preocupa estar en la cárcel, pero él ya debería estar allí", aseguró Moreno.