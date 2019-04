El presidente Moreno habló de democracia ante la OEA y se refirió al asesinato del equipo de EL COMERCIO

LEA TAMBIÉN

El presidente Lenín Moreno compareció ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), este miércoles, 17 de abril del 2019. En su sede de Washington, el mandatario se refirió al aniversario del secuestro y asesinato del equipo periodístico de EL COMERCIO, perpetrado por disidentes en la frontera con Colombia.

Lo hizo, tras cumplirse un año del asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, tras permanecer secuestrados por el Frente Oliver Sinisterra. " Desde los primeros sucesos de este crimen, me comprometí a investigar los hechos, a esclarecerlos, y a garantizar el derecho a la verdad a sus familiares. Ante mi pedido, y con la colaboración de la CIDH, se constituyó el Equipo de Seguimiento Especial que cumplió con su plan de trabajo, financiado en su totalidad por el Estado ecuatoriano, y cuyo Informe final ha sido entregado y está siendo analizado para la presentación de las correspondientes observaciones”, dijo Moreno.



Al respecto, la Asamblea Nacional aprobó una resolución para que el presidente Lenín Moreno disponga la desclasificación de todos los documentos en torno al asesinato del equipo de prensa.



En el seno de la OEA, Moreno también se refirió a la necesidad de defender la democracia, como sistema de representación de la soberanía. Pero señaló que es indispensable la vigencia de reglas que limiten el ejercicio del poder, a fin de evitar degradaciones como "el autoritarismo, la tiranía y las dictaduras".



"El sistema democrático es un conjunto de instituciones que deben evitar la concentración del poder y precautelar derechos individuales y colectivos, como la libertad de expresión o la alternabilidad, por lo que la concepción con la que se evalúa a los regímenes democráticos debe rebasar los conceptos netamente electorales", sostuvo.



Agregó que ahora la democracia está amenazada bajo nuevos estilos de caudillismo, escudados en la normativa legal y constitucional para blindar regímenes autoritarios. “Por gobiernos que, pese a haber sido elegidos en las urnas, abrigan ambiciones desmedidas en la búsqueda de un poder absoluto a perpetuidad. Hasta recurren a la promulgación de constituciones y leyes que les dan la apariencia de regímenes democráticos. El perfil es similar en nuestros países: desarrollan un ejercicio arbitrario de la autoridad, exigiendo sumisión absoluta de todas las instancias a un personaje central y omnipotente, a un pensamiento único, impuesto”, agregó el Jefe de Estado.



Moreno también se refirió al proceso de transición que vive Ecuador y a la denominada "reconstrucción de la democracia". Se refirió a la eliminación de figuras legales, como la reelección indefinida y otros artículos que comprometían la independencia de las funciones del Estado.



El presidente ecuatoriano también instó a la OEA a velar por la acción de los Estados, para que no se permita la "conculcación de la democracia" y la violación sistemática de derechos humanos. “La acción conjunta, ejercida en protección de esos derechos, no viola el principio de no intervención (…) En este marco se inscribe la posición que el Ecuador observa para Venezuela, Nicaragua o para cualquier país, en el que se violen o conculquen los derechos humanos”, aseguró.



El presidente Moreno apuntó que la Carta Democrática Interamericana no debe ser interpretada como una condena hacia determinado régimen, o catalogarla como injerencista. "Su aplicación gradual, cuando corresponde, busca asistir y contribuir a la restauración del orden democrático", apuntó el presidente Moreno.