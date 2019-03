Lenín Moreno anuncia que Ecuador inició el proceso para salir de la Unasur

LEA TAMBIÉN

"Hemos iniciado los procedimientos internos para salir oficialmente del Tratado Unasur", anunció el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, la noche de este miércoles 13 de marzo del 2019, tras informar que el Gobierno de Quito "ha concluido que no existen las condiciones para que Unasur pueda volver a trabajar por la integración sudamericana".

"Eso significa que dejaremos de participar en todas las actividades de esa organización, no consignaremos más aportes al presupuesto de la organización", señaló Moreno en cadena de radio y televisión.



"Como los legítimos dueños, hemos pedido la reversión al Ecuador del edificio sede", que se encuentra en San Antonio de Pichincha (Mitad del Mundo) e implicó una inversión de cerca de USD 40 millones desembolsados con recursos públicos del país, durante el régimen de Rafael Correa.



"Procederemos a retirar la estatua de Néstor Kirchner", agregó Moreno, en alusión al monumento colocado en la entrada del edificio, que lleva el nombre del expresidente de Argentina. "Él no representa los valores y la ética de nuestros pueblos".



"Como todos conocen, mi intención es entregar ese edificio a la Universidad Indígena del Ecuador", dijo Moreno en la cadena.



Además señaló que la "Unasur se transformó en una plataforma política que destruyó el sueño de integración que nos vendieron... que entró en un final sin retorno".



Moreno también dijo que desde hace un año, la mitad de los Estados miembros ni participan, ni contribuyen. "La Secretaría General no tiene titular por más de dos años y el personal ha ido disminuyendo sensiblemente".