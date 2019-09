Lenín Moreno dice que tiene tiempo todavía para analizar el tema del aborto por violación 

LEA TAMBIÉN

El Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador negó la despenalización del aborto para víctimas de violación el pasado 17 de septiembre del 2019, durante el debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP). Ahora el tema está sobre la mesa del Ejecutivo. A partir de esa fecha, el presidente Lenín Moreno tiene 30 días de plazo para presentar sus observaciones o vetar por completo el proyecto.

El Jefe de Estado aún no se ha pronunciado oficialmente sobre el aborto en casos de violación. Sin embargo, la noche del miércoles 25 de septiembre del 2019 habló del tema en una entrevista en Estados Unidos, con Fernando Rincón de la cadena televisiva CNN y dijo que analiza qué decisión tomar.



Lenín Moreno se encuentra en Nueva York, EE.UU., para participar en la 74 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).



Aquí parte de la entrevista a Lenín Moreno:



"Le están pidiendo algunos asambleístas que vete usted la despenalización del aborto por violación. ¿Usted qué piensa?



No es un asunto político (el tema del aborto), a mí preocupa que se lo haya tratado en la Asamblea, que es un organismo político, y que se lo envíe al Ejecutivo, que también es un organismo político. Yo creo que es un asunto científico, un asunto técnico. Hay que tener con claridad varios aspectos que van desde lo biológico, fisiológico y psicológico. Desde el mismo desarrollo del feto para saber en qué instancia el tejido tegumentario se transforma en el sistema nervioso.



¿Pero en una violación Presidente Moreno?



Yo sin duda alguna estoy pensando acerca de ello, estoy solicitando a distinguidos científicos ecuatorianos, inclusive a personas de religión que me den sus opiniones.



¿Usted todavía, como Lenín Moreno, no lo tiene claro?



Le soy sincero Fernando, no todavía. Yo quisiera tener toda la información, esa información de la cual parece que careció la Asamblea, para tomar la decisión.



¿Cree que se tiene que repensar y replantear el tema?



Repensarlo siempre y replantearlo de manera permanente. El ser humano no es un ser que ha llegado al término de su evolución, es un ser en camino y cada vez hay muchos elementos que se añaden a su fisiología, a su psicología, a su anatomía, a su espiritualidad, inclusive, que hay que tomarlos en cuenta.



El tema es sumamente delicado ¿Pero yo entiendo que su respuesta a un veto presidencial para que se despenalice el aborto es un no por el momento?



Tengo un mes para hacerlo. Todavía no lo tengo procesado de manera completa, ni lo descarto ni lo acepto, hay tiempo todavía. Creo que los seres humanos tomamos decisiones apresuradas, luego lastimosamente corregirlas, toma mucho tiempo.



Y cambia la legislación para sanción. Hay quienes proponen que la pena vaya de 25 a 40 años para quienes cometan una violación, sin rebaja de pena.



Es posible que sí Fermando, igualmente son penalistas los que nos están asesorando, pero me temo mucho que no necesariamente el aumento de penas ha sido la solución a los crímenes de la humanidad. Tal es así que donde existe penas de muerte, donde existen sanciones severas, todavía siguen habiendo actos de corrupción, violaciones, asesinatos, y todos los crímenes en contra de la humanidad."