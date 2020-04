Lenín Moreno: Los alcaldes serán quienes autoricen el cambio de medidas en cada cantón en el contexto del covid-19

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente de la República, Lenín Moreno, dijo la noche de este domingo 26 de abril del 2020 que las autoridades locales serán las encargadas de autorizar la entrada a la fase de distanciamiento social en cada cantón del país desde el próximo 4 de mayo, en el contexto del covid-19 en el Ecuador.

“He conversado con varios alcaldes del país y ellos han manifestado sus inquietudes. Y creo que es vital que sean las autoridades locales quienes nos ayuden a tomar las mejores decisiones a nosotros. Cada uno de ustedes conoce de cerca la realidad de su cantón, conoce además el comportamiento de sus ciudadanos y sin duda, sin duda alguna, son los más indicados para promover y controlar la disciplina y el cumplimiento de las normas; esas normas que hay que seguir en una nueva etapa”.



“He dispuesto al COE Nacional (Comité de Operaciones de Emergencias) que durante esta semana se convoque virtualmente a todos los alcaldes del país para explicarles la situación actual en cada uno de los territorios y los indicadores que ubican a una ciudad en rojo, amarillo, o verde, como lo hemos explicado”.



“He solicitado también al COE Nacional que emita informes automatizados, con todos los datos para la mejor toma de decisiones desde el territorio. Con estos insumos, con la información y los indicadores de la situación de cada sitio serán las autoridades locales, el COE de cada cantón, quiénes tengan la última palabra; que indique si hay que iniciar o no esta segunda fase”, dijo Moreno.



“Con todos estos indicadores, las autoridades locales, el COE de cada cantón, quienes tengan la última palabra que indique si hay que iniciar o no esta segunda fase”, señaló.



“Pero no me cansaré de repetir, al menor indicio de un rebrote del virus, volverá a la situación inicial de aislamiento y toque de queda”, enfatizó.

MÁS SOBRE LA EMERGENCIA SANITARIA Noticias Medidas de protección Mapa de infectados Glosario

placeholder