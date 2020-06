Presidente Lenín Moreno anuncia tres acciones para frenar el aumento de casos de covid-19 en Quito

LEA TAMBIÉN

El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció que se tomarán tres acciones en Quito, ante el incremento de casos positivos de covid-19. Lo dijo, a través de una cadena nacional, transmitida pasadas las 19:00 de este lunes, 29 de junio del 2020.

El Jefe de Estado ofreció más controles en la circulación en cuatro zonas del centro y sur de la capital: Centro Histórico, Panecillo, Chilibulo y la Ecuatoriana. Además, anunció un mejor y mayor control a las ventas informales e incrementar la capacidad de atención de salud.



“Pero esto de nada sirve, si no nos damos cuenta que el virus está en todo sitio, a cualquier hora y en cualquier círculo social... Dolorosamente, las únicas personas que sí han entendido la magnitud del problema, son aquellas que han perdido un ser querido“, manifestó el Mandatario.



La cadena del Jefe de Estado se transmitió el día en el que retomaron las labores presenciales una parte de los funcionarios públicos de la capital. Con corte hasta este 29 de junio, el Gobierno registró 55 665 casos de covid-19 a escala nacional y 7 561 fallecidos, entre confirmados y sospechosos. En el caso de Quito, existen 6 453 pacientes confirmados con coronavirus y 460 decesos.



El Presidente señaló que en estos tres meses y medio de emergencia el Gobierno se ha enfocado en “cuidar la salud, abastecer de alimentos, entregar bonos humanitarios y créditos para la reactivación”.



Moreno habló de una ampliación en el número de camas, incremento en las pruebas y medicinas y reconoció que la mayor parte de la población está usando su mascarilla. Sin embargo, dijo que “ninguna medida es suficiente, si no contamos con la responsabilidad de cada uno de ustedes”.



En esa línea criticó que en los 15 primeros días de junio se hayan reportado 1 200 fiestas a escala nacional, que tuvieron que ser suspendidas por la Policía. Asimismo, mencionó que 57 000 conductores de motos y vehículos han sido sancionados por infringir la prohibición de circulación. De igual forma, informó que 106 000 ciudadanos han violado el toque de queda y que 8 000 han reincidido en esa conducta.



“Como es posible que nuestra policía haya realizado 110 000 verificaciones de aislamientos de contagiados. Es decir, personas que por cuenta propia, deberían hacerlo para cuidar sus vidas y la de los demás. Les hago un llamado especialmente a ustedes, jóvenes. No olviden la mascarilla, el distanciamiento de dos metros, y el lavado frecuente de manos”.



Moreno apeló a la corresponsabilidad y pidió evitar reuniones con adultos mayores, pues es un grupo más vulnerable ante el coronavirus. “No podemos poner un policía para cada ciudadano, controlando que no se contagie, o que no contagie. ¿Hemos llegado al punto extremo de que se requiere un policía para que cada persona haga lo necesario para cuidar su propia vida?”, preguntó el Presidente.



Reiteró que la pandemia no termina con el cambio de color de semáforo en las ciudades y puso como ejemplo a Daule, que fue una de las primeras urbes en pasar a semáforo verde. “El alcalde y sus ciudadanos asumieron con responsabilidad absoluta todas las restricciones y medidas... No han bajado la guardia en uso de mascarilla, distanciamiento de 2 metros y lavado frecuente de manos. ¿resultado? Las cifras no han cambiado”, apuntó Moreno.