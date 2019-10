Academia de Ciencias pide al presidente Moreno conformar comisión de emergencia, para analizar despenalización del aborto por violación

LEA TAMBIÉN

Frente a la negativa de la Asamblea Nacional a reformar el artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), para despenalizar el aborto por violación, incesto o malformación letal del feto, la Academia de Ciencias del Ecuador le envió una misiva a Lenín Moreno, con argumentos científicos y de derechos humanos, que apoyan el posible veto presidencial.

En su comunicado, la Academia de Ciencias anota, “dada la urgencia nos permitimos sugerir que se conforme una Comisión de Emergencia para analizar el tema”. Y recomienda a especialistas.



La violación, explica la Academia, entendida como el contacto sexual sin consentimiento o contra la voluntad, es una de las agresiones que más secuelas deja en los seres humanos. “Las consecuencias de este tipo de abuso incluyen estrés postraumático, depresión, abuso de drogas, conductas suicidas, victimización sexual repetida y problemas físicos crónicos”, se lee en su pronunciamiento.



Además señalan que “estudios demuestran que las mujeres violadas que han sido obligadas a continuar con embarazos no deseados sufren repercusiones psicológicas y emocionales que merman severamente sus futuras posibilidades de desarrollo social y económico”



En cuanto a cifras, la Academia de Ciencias señala que en uno de los pocos estudios disponibles en Ecuador se demostró que ha existido una disminución en los abortos médicamente justificados y los no especificados, pero un aumento en los abortos espontáneos. Desde el 2014, dice el comunicado, el aborto espontáneo creció en 51.5% y al menos 3 861 de estos abortos se dieron en niñas entre 10–14 años. “Esto sugiere que los abortos siguen en aumento a pesar de la penalización”.



Igual postura hicieron pública organizaciones enfocadas en derechos humanos de mujeres y niñas como Fundación Desafío, la Coalición Nacional de Mujeres Ecuador, Mujeres sin voz y el Frente de mujeres por la salud sexual y reproductiva.



En un comunicado dirigido al Primer Mandatario señalan que el COIP no puede seguir condenando a las mujeres y niñas violadas a maternidades forzadas, a la judicialización y a la cárcel. Las organizaciones piden el veto favorable para despenalizar el aborto en casos de violación.



Además recuerda que al menos 10 instancias nacionales e internacionales, entre ellas la Academia de Ciencias del Ecuador se han pronunciado públicamente respaldando el veto. En el comunicado constan también, entre otros, el Relator Especial de salud de Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo.



Con una postura opuesta, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana instó al Presidente Moreno a no dar paso al veto. Refiriéndose a los recientes hechos violentos del país, en un comunicado, indican que “no es el momento de abrir nuevas heridas y confrontaciones. El Ecuador necesita sanar y reconciliarse. En tal virtud, tratar de imponer, por medio de un veto, como la ampliación de causales para despenalizar el aborto, que no fueron aprobadas por la Asamblea, puede generar otro descontento social”.