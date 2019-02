Legisladores de Uruguay piden 'elecciones libres' en Venezuela

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un grupo de legisladores opositores de Uruguay presentó este miércoles, 13 de febrero del 2019, una moción a tratar en la Comisión Permanente del Parlamento sobre la situación política y social que atraviesa Venezuela en la que piden "elecciones libres y transparentes".

En el documento, al que tuvo acceso Efe, además de la "inmediata realización de elecciones libres y transparentes" en el país suramericano se solicita también la "inmediata liberación de los presos políticos".



Asimismo, se rechaza "toda intervención militar" y se exhorta a que "se permita el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela bajo la supervisión de las Naciones Unidas y de las Fuerzas de Paz que Uruguay integra".



La moción, que deberá ser discutida y sometida a votación el próximo viernes, fue firmada por los legisladores Pablo Abdala, Mario Ayala, Graciela Bianchi y Carlos Camy -del Partido Nacional- y por Pedro Bordaberry, del Partido Colorado.



El canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, fue convocado este martes por el Poder Legislativo para explicar las resoluciones y actuaciones relacionadas con la toma de posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela el pasado 10 de enero, cuando asumió su segundo mandato, y los antecedentes y fundamentos de la posición adoptada por el Gobierno uruguayo.



Durante su comparecencia, Nin Novoa dijo que en el país caribeño existe tanto una crisis democrática como una humanitaria, así como "presos políticos".



Y sostuvo que Maduro es el gobernante legítimo del país y no el líder del Parlamento, Juan Guaidó, quien se proclamó mandatario interino el pasado 23 de enero y cuenta con un gran respaldo de la comunidad internacional.



Uruguay se ha declarado neutral ante la situación en Venezuela, y desde un inicio ha abogado por un diálogo en ese país por lo que ha impulsado una iniciativa de un grupo de contacto internacional para hallar una salida "venezolana" a la crisis.



Bianchi dijo este miércoles a Efe que si "efectivamente es cierto lo que dijo el canciller", entonces desde el oficialismo "estarán dispuestos a firmar con la oposición la declaración con los puntos que específicamente se establecen".



"Queremos ver si el Frente Amplio (FA) realmente está dispuesto a poner la firma a una declaración del Parlamento, porque todas las veces que intentamos, la Cámara de Diputados por lo menos que es donde yo estoy, hacer una declaración con respecto a la situación de Venezuela, el FA no lo votó", subrayó la diputada sobre la postura de la coalición de izquierdas oficialista.



Asimismo, señaló que en el FA -que ostenta la mayoría parlamentaria tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados- "hay mucha lucha interna" por este tema, aunque en esta oportunidad "probablemente reaccionen de forma más inteligente porque (en Uruguay) es un año electoral".



Respecto a las palabras de Nin Novoa, Bianchi explicó que el canciller es una persona que ella conoce desde hace muchos años, cuando ella integraba el FA, y que él mismo sufre supuestamente el problema de "todos los moderados que se quedaron" en la coalición y que "tienen que decir cosas que no piensan porque les conviene quedarse en el poder".



"Estoy segura de que el canciller no estaba de acuerdo con la mayoría de las cosas que dijo, pero el no estar de acuerdo cuando predominan los sectores radicales significa un problema importante", sentenció la diputada.