Legisladores y gremios médicos analizan presupuesto destinado para salud en 2019

El presupuesto destinado para el sector de salud, en la Pro forma 2019, empieza a debatirse. El monto asignado para el Ministerio del ramo, por ejemplo, tendría un aumento de USD 19,2 millones para el próximo año, según el documento que estudia la Asamblea Nacional.

El rubro asignado a septiembre del 2018 fue de USD 3 043,6 millones. Y para el 2019 sería de USD 3 062,9 millones. Es decir, USD 19,2 millones más, lo que representa un 0,63% de incremento.



Uno de los rubros que crece es el denominado Egresos de personal, que pasa de USD 1 602,8 millones, en septiembre de este año, a USD 1 663,3 millones, para el 2019, según la Pro forma enviada por la Cartera de Finanzas.



Pero también hay algunas reducciones. Una de las más fuertes se registra en el monto destinado para medicamentos. En septiembre del 2018 se le asignó USD 260,4 millones, lo que significa 17,55% más que el monto para el próximo año, que es de USD 214,6 millones. Adicionalmente se reporta una baja en la asignación para dispositivos médicos, odontológicos, de imagen y otros.



Cada año el presupuesto destinado para salud debe aumentar en al menos 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB), hasta llegar al menos al 4%, según se estableció en la disposición transitoria vigésima segunda de la Constitución de la República. Es decir, serían USD 500 millones adicionales.



Para la legisladora Ana Galarza, de Creo, el mandato constitucional no se está cumpliendo. En un análisis realizado por ella y su equipo se determinó que lo asignado para el 2019 sería de aproximadamente USD 4 000 millones, pero debería ser de USD 4 500 millones. Es decir, “hay un déficit en el sector de salud de USD 500 millones”.



El monto –explicó– lo obtuvo calculando de USD 113 000 millones del PIB por el 3,57% que se asignó a Salud.



Adicionalmente sostuvo que con el presupuesto del año anterior ya se reportó escasez de medicamentos, por lo que “es probable que la atención y medicamentos no den abasto (en el 2019). Lo que implica una vulneración de los derechos constitucionales”.



Una visión similar tiene el asambleísta oficialista Jorge Yunda. Él explicó que con la reducción en salud se corre riesgo de no continuar con programas de educación y promoción de la salud, por lo que apoya la propuesta de que se mantenga el presupuesto del 2018. La iniciativa sería similar a la que propusieron los centros de educación superior.

“Si mantenemos esta reducción, el próximo año estaremos construyendo más hospitales porque tendremos una población enferma”.



A la independiente Blanca Ugarte le preocupa que todavía no se determine cómo financiar los medicamentos y tratamientos para enfermedades catastróficas. Además critica al Ministerio de Salud por una supuesta falta de ejecución del presupuesto.



Los integrantes de la Comisión de Salud de la Asamblea, mesa en donde están Galarza y Yunda, esperan reunirse la tarde de hoy, miércoles 21 de noviembre del 2018, para analizar el tema.



Gremios de galenos como el Colegio de Médicos de Pichincha también analizan la Pro forma. Su presidente Víctor Álvarez manifestó que ya preparan un pronunciamiento sobre las cifras. Hasta el viernes se reunirán con economistas para analizar a profundidad el presupuesto asignado para el sector. Ellos, también, hablan de una reducción.