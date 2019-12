La legalización de Monte Sinaí aún no se completa, pese a convenio entre Municipio y Miduvi

LEA TAMBIÉN

Amanda Pincay viajó desde Monte Sinaí hasta el Palacio Municipal de Guayaquil. La distancia entre esa popular zona del noroeste y el centro de la urbe porteña es de casi una hora. Pero sabía que no podía faltar.

Esta ama de casa fue parte de los 164 representantes de familias que recibieron sus títulos de propiedad este sábado 14 de diciembre de 2019. La documentación para los barrios 9A, 4, 10A, 5 y 11 se tramitó a través del convenio entre la Municipalidad y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi).



El acuerdo se concretó hace 15 meses, tiempo en el que se planteó legalizar toda el área. El plazo finaliza este 31 de diciembre.



Carlos Salmon, director de Terrenos y Servicios Parroquiales del Cabildo, explicó que los últimos 195 títulos se entregarán a inicios de enero. Con esa cifra se completarían cerca de 2 400 familias beneficiarias del convenio, pero aún hay muchas en espera.



Monte Sinaí es un extenso sector anclado a la vía Perimetral noroeste. Son más de 9 300 hectáreas de antiguas haciendas que con el tiempo fueron fragmentadas por presuntos traficantes de tierra.

Los primeros asentamientos se registraron hace casi 20 años. Pero fue en el 2010 cuando su crecimiento, a punta de madera y caña, se aceleró. Desde entonces los moradores han vivido entre los operativos de desalojos y las promesas de legalización.



Una imagen satelital de marzo de 2017, captada por el Instituto Geográfico Militar, registró 27 808 construcciones que representan a familias. Ser parte de las edificaciones que aparecen en esa fotografía georreferenciada es una de las bases para acceder a la titularización.



Para acelerar el proceso, en septiembre de 2018 se acordó que los predios pertenecientes al Gobierno serían adjudicados o vendidos directamente al Miduvi. Y que la Municipalidad se encargaría del trámite para la entrega de los códigos catastrales y su posterior inscripción en el Registro de la Propiedad.



Los integrantes del Observatorio Nacional Ciudadano por el Derecho a la Vivienda, al Hábitat Social y Comunitario de Monte Sinaí aseguran que el Cabildo ha cumplido con su parte. Pero sienten que el proceso no ha tenido el mismo impulso desde el Gobierno.



Xiomara Jara, coordinadora del observatorio y moradora del sector El Triángulo del Sinaí, asegura que 18 000 familias habitan los predios que son parte de la jurisdicción del Miduvi. De ellos, afirma que cerca de 3 000 han recibido la documentación, de acuerdo con reportes que han solicitado al ministerio.



Y aún hay terrenos que no han pasado al Miduvi, como los predios de la hacienda La Esmeralda. Los habitantes de este sector no saben qué pasará con su titularización.



Esas inquietudes las plantearon al ministro de Vivienda, Guido Macchiavello, con quien tuvieron una reunión el pasado martes. Ahí les informaron que el Gobierno asumirá los trámites de legalización que restan, a lo largo del 2020. Para seguir la evolución del proceso, los integrantes del observatorio mantendrán reuniones con las autoridades cada 15 días.

Mientras se define un nuevo mecanismo para la entrega de títulos de propiedad en Monte Sinaí, el surgimiento de nuevos asentamientos irregulares no se detiene. El más reciente se ubica junto a un canal natural de drenaje de la cooperativa Voluntad de Dios, considerado zona de riesgo en época de lluvias.