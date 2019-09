La capital australiana de Canberra legaliza el consumo recreativo del cannabis

LEA TAMBIÉN

El Territorio de la Capital Australiana (ACT) , Canberra, legalizó este miércoles 25 de septiembre del 2019 la posesión y el cultivo de pequeñas cantidades de cannabis para los particulares, medida que entraría en vigor a principios del próximo año.

Aunque la posesión de pequeñas cantidades de cannabis está permitida en algunas partes del país, el ACT va más allá al legalizar el consumo personal. Las personas mayores de 18 años podrán poseer hasta 50 gramos de cannabis y cultivar dos plantas, hasta un máximo de cuatro por hogar.



El jefe de gobierno del ACT, Andrew Barre, afirmó que, aunque su gobierno “no tolera ni fomenta el consumo recreativo de cannabis u otras drogas ilícitas” era hora de reconocer que la prohibición pura y simple ya no era eficaz. “ La reforma de la reglamentación sobre el consumo de drogas en todo el mundo demuestra que minimizar las infracciones permite obtener mejores resultados, tanto a nivel individual como social ” , dijo en un comunicado.



Sin embargo, el gobierno federal tiene la facultad de anular esta ley, como lo hizo con la legalización de la eutanasia voluntaria adoptada por los Territorios y Estados australianos. Además, la ley todavía no ha sido aprobada por el ministro de Salud del Territorio.



Algunos abogados sostienen que esta nueva legislación es contraria a la legislación federal y que un policía siempre puede acusar a las personas de posesión de cannabis. “Esto crea un vacío legal, cuando no conocemos la posición oficial de la policía”, explicó el abogado penal Michael Kukulies Smith al diario Canberra Times.

En 2016, Australia había legalizado el consumo de cannabis con fines terapéuticos, antes de autorizar su exportación en 2018 para aumentar las oportunidades de mercado de sus productores nacionales.