Acusan de lavado de dinero a asistentes de vuelo llegados a Miami desde Chile

Cuatro asistentes de vuelo de la aerolínea American Airlines fueron detenidos en Miami y acusados de lavado de dinero y otros delitos por haber traído desde Chile más de USD 22 000 en efectivo para entregarlos a alguien en Estados Unidos, informaron este miércoles 23 de octubre de 2019 medios locales.

En conjunto tenían en su poder USD 22 671 en efectivo por encargo de una persona que les iba a pagar un porcentaje por el traslado, indicaron este miércoles medios locales de Miami.



No se ha informado de la identidad de esa persona, pero sí de la de los detenidos, que son Carlos Alberto Muñoz-Moyano, de 40 años, María Isabel Wilson Ossandon, de 48, María Beatriz Pasten-Cuzmar, de 55, y María del Pilar Roman-Strick, de 55.



No se ha informado de sus nacionalidades. Tan solo se dijo que llegaron en un vuelo procedente de Chile.



Entre los cargos que se les imputan está lavado de dinero y cobro de honorarios por traer dinero a EE.UU. de manera no autorizada.



Según las leyes estadounidenses, quienes llegan al país deben declarar si traen USD 10 000, o más en efectivo.



No fue este el caso de los cuatro empleados de American Airlines, pues en conjunto tenían USD 22 671.



Según el canal local de CBS, la Policía dijo que ninguno de los cuatro detenidos tenía permiso para trasladar dinero en efectivo, lo cual va contra de una norma de Florida que prohíbe crear "estructuras" con ese propósito.



Las detenciones se produjeron el lunes después de que uno de los asistentes de vuelo luego detenidos, Muñoz-Moyano, respondiera a un agente de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que le preguntó cuánto dinero traía. Su primera respuesta fue USD 100 dólares y luego la cambió y dijo que USD 9 000.



A partir de ahí, los agentes de CBP hicieron lo mismo con los otros asistentes de vuelo y hallaron el resto de los USD 22 671 dólares.



American Airlines dijo en un comunicado que se toman muy en serio lo sucedido y que está colaborando con la investigación del caso.