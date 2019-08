La estrategia de Laura Terán es colaborar con la justicia en caso Sobornos

LEA TAMBIÉN

Luis Muñoz, abogado de Laura Terán, procesada en el caso Sobornos, reveló ayer 28 de agosto del 2019 su estrategia de defensa: “el compromiso de doña Laura es entregar toda, absolutamente toda, la información”.

Esto lo realizará a través de un testimonio anticipado. Se trata de una diligencia en donde un sospechoso entrega su declaración juramentada ante un juez.



Terán, procesada por el caso Sobornos 2012-2016, tenía que contar todo lo que conoce, ante la jueza Daniella Camacho, de la Corte Nacional de Justicia.



Pero debido a la inasistencia de siete abogados, la diligencia no pudo instalarse. La jueza fijó la declaración para el domingo a las 10:00.



Para el próximo martes 3 de septiembre, en cambio, receptará el testimonio de Pamela Martínez, exasesora de Rafael Correa y también procesada en el caso.



Muñoz señala que para esa diligencia su clienta espera “ratificar todo lo que conocía” sobre el supuesto esquema de fondos de contratistas estatales para usarlos en las actividades de la cúpula de Alianza País.



El abogado no quiso aclarar si esta delación se realiza en el marco de una cooperación eficaz con la Fiscalía. Agregó que este tipo de acuerdos es reservado.



Lo que sí existe, según el jurista, es un acuerdo interno, entre Terán y su s abogados, para que ella entregue la información a la Fiscalía.



“Ella trabajaba dentro de la oficina como empleada pública... obviamente no tenía por qué analizar si en la Presidencia de la República se recogían o no dineros indebidos”, dijo Muñoz.

Ayer, la Procuraduría General del Estado presentó acusación particular en contra de los 22 procesados en este caso, incluyendo el expresidente Rafael Correa.



En el Código Integral Penal, los aportes que hacen las personas procesadas en una investigación son premiados. Según la veracidad de la información o las evidencias que proporcione, el cooperante puede recibir reducciones en sus sentencias de entre el 80 y 90%.



El beneficio más alto se da cuando la información dada permite dar con los líderes de una banda delictiva.



Para el penalista y catedrático, Pablo Encalada, la cooperación eficaz entre Terán y la Fiscalía ya pudo haberse firmado. Esto debido a la cantidad de información proporcionada. Pero, señaló que se debe esperar a la etapa de juicio para conocer si se firmó o no y cuáles son los términos.



El penalista Mauricio Pacheco dice que no debería ser secreto si existe o no acuerdo. “No es necesario que haya reserva. La cooperación eficaz es entregar información válida. La cooperación no es que sea una investigación privada o reservada. Eso es errado”.



Para los testimonios anticipados de Terán y Martínez, la jueza Camacho anunció que no permitirá más dilataciones de los abogados. Ayer, llamó la atención a Harrison Salcedo, defensor de Jorge Glas, quien por la mañana envió un documento a la Corte Nacional de Justicia, en el que explicaba que estaba recuperándose de una cirugía.



La intervención se había realizado el viernes pasado, pero no se la comunicó.