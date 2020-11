Latinoamérica enfrenta múltiples desafíos en su lucha contra el cáncer

Las economías latinoamericanas enfrentan múltiples desafíos financieros, necesidades de atención sanitaria y servicios sociales básicos insatisfechos en la lucha contra el cáncer, que se han agravado con la fragmentación en los sistemas de salud y la crisis provocada por la covid-19.

A estas conclusiones llegó el médico José Ruales, quien este martes 10 de noviembre del 2020 comentó el reporte "Preparación para el abordaje del cáncer en América Latina", concretado por The Economist y auspiciado por Roche.



"El desafío continúa creciendo con riesgos para los sistemas de salud pues exige una respuesta bien planificada", dijo el representante de la OPS/OMS en conferencia de prensa desde Ecuador.



El experto detalló que se espera un importante crecimiento del cáncer en la región, pues pasará de 1,4 millones de casos nuevos en 2018 a 2 millones en 2030, mientras que las muertes anuales relacionadas irán de 670 000 a 980 000 en el mismo periodo.



Explicó que el reporte, que incluye a 12 países que sumados representan el 92 % de la incidencia de cáncer en la región, evalúa la capacidad para afrontar esta enfermedad.



El estudio comparó parámetros que permiten comprender cómo se desempeña cada país en el control del cáncer, desde políticas y planificación y los servicios de salud hasta los sistemas de salud y gobernanza, los cuales dan un puntaje del 1 al 100.



En promedio, la puntuación en los países de la región tomando en cuenta estos aspectos fue de 65,5 puntos, siendo los países mejor evaluados Brasil, Colombia, Chile y Uruguay, mientras que los peores fueron Bolivia, Paraguay y Ecuador.



Una región de contrastes



El informe destaca también los grandes contrastes que existen en América Latina, considerada la región más desigual del mundo y con una población muy variada.



Tan solo la esperanza de vida varía entre los 69 y los 80 años, mientras que el PIB per cápita oscila entre los USD 3 000 en Bolivia hasta los USD 14 000 en Chile.



Del mismo modo, los tipos de cáncer e incidencias varían entre naciones e, incluso, a nivel interno, aunque el cáncer de pulmón sigue siendo el más común en toda la región.



Además, los factores de riesgo también suelen ser muy diferentes, así como el acceso a la detección temprana y al diagnóstico.



Refirió que sigue existiendo un problema en cuanto al número de oncólogos, "que no es proporcional al aumento de casos", pero también las brechas que existen en el acceso a ellos siguen estando presentes pues se concentran más en la urbes que en las zonas rurales.



Los altos costos



Ruales explicó que una de las problemáticas del cáncer en la región es el aumento en los costos, los cuales se siguen incrementando debido al aumento de casos.



"La guerra contra el cáncer no será fácil si no hay un esfuerzo importante para comprender necesidades económicas", afirmó.



Además, debido a la crisis económica que representará la covid-19 es necesario desarrollar estrategias "con recursos para poder ejecutar las políticas".



Aseveró que una de las cosas que existen en común es el alto gasto en bolsillo de los países -lo que los pacientes desembolsan para su atención médica- , el cual en promedio es del 40% cuando la recomendación de la OMS es del 20%.



Mientras que uno de los aspectos positivos es la creación de planes nacionales de control de cáncer en la mayoría de los países de la región, menos en Bolivia, pero se siguen teniendo graves problemas para implementarlos.



Consideró urgente la necesidad de que se tengan registros de cáncer sólidos pues existen datos incompletos que no ayudan a generar políticas públicas para la atención de esta enfermedad, además de un compromiso por la prevención junto con los recursos adecuados para respaldar la lucha contra el cáncer.