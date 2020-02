Nace Latamleaks, plataforma para combatir la corrupción en Latinoamérica

LEA TAMBIÉN

Organizaciones latinoamericanas que luchan en diferentes ámbitos, como el de los derechos humanos, la corrupción o el medio ambiente, se han unido para poner en marcha Latamleaks, una plataforma inédita para garantizar en la región el anonimato y la seguridad de las personas que se atreven a denunciar situaciones que puedan suponer un riesgo para ellas.

Los pioneros de esta iniciativa son la Fundación Internacional Baltasar Garzón (Fibgar), con sede en Madrid y oficinas en Argentina, Colombia y México; la organización PODER, ubicada en México pero con ramificaciones en todo América Latina, y Ciudadanía Inteligente de Chile.



Las tres asociaciones trabajan desde hace un año de manera paralela "y nos hemos ido acercando y generando distintos eventos, en diferentes estancias, que han tenido como resultado la consolidación de esta iniciativa", explicó a Bruno Galizzi, de Fibgar, y uno de sus promotores.



Desde Latamleaks se busca impulsar la cultura de denuncia anónima de forma integral, considerando el ámbito público y privado, y combinando componentes sociales, tecnológicos, jurídicos, e investigativos con perspectiva en derechos humanos.



"Es un esfuerzo, un primer paso para convocar a otras organizaciones sociales, gobiernos e instituciones regionales a traer ese asunto a las agendas políticas, las legislativas, y a poder dar una respuesta urgente a una necesidad que verdaderamente es acuciante en la región", señaló Galizzi .



El proyecto Latamleaks integra, además, a nuevos actores de ámbitos diversos que buscan impulsar la denuncia como una herramienta clave para sociedades más justas, generar acciones de forma coordinada para promover, diseminar y garantizar la protección de las personas que alertan en toda Latinoamérica, cuyos derechos y vidas están hoy en riesgo.



"No todos los países de la región tienen todavía alguna iniciativa o plataforma para poder reportar o compartir información de manera segura como otros", destacó Galizzi.



Por eso, aquellos que eventualmente quieran compartir una información, explica, pueden hacerlo ahora a través del sitio latamleaks.lat "y allí encontrarán recursos, informaciones de cuáles son las plataformas, de como contactarse y compartir esa información de manera segura y anónima en términos personales, pero también digitales, es decir, mediante mecanismos que no permitan la trazabilidad de la información ni de donde proviene".



Según Galizzi, “existe en Latinoamérica una urgente necesidad de elevar los estándares de protección legales y sociales para todos aquellos que luchan por poner frente a los ojos de todos crímenes e irregularidades. Los derechos de la tierra, el medioambiente y el desarrollo económico están en riesgo si no lo hacemos"



"Proteger a quienes alzan la voz para impedir la vulneración de estos, es proteger los Derechos Humanos", concluye.