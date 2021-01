Lasso ofrece subsidiar tarifa del Metro y remodelar la Virgen del Panecillo

Guillermo Lasso, candidato presidencial de la alianza Creo-PSC, se reunió con el alcalde de Quito, Jorge Yunda, este lunes 18 de enero de 2021. Allí se comprometió a asumir varios rubros pendientes del Metro de Quito, si llega a Carondelet.

El presidenciable se comprometió a subsidiar al Metro con USD 45 millones anuales para que la tarifa de esa modalidad de transporte se mantenga en USD 0,45 centavos. “El Gobierno tendrá la obligación moral de apoyar a los quiteños”, dijo.



Yunda no se ha referido en sus redes sociales a este encuentro, pero el equipo de comunicación del candidato comunicó que el Alcalde “agradeció la presencia de Guillermo Lasso y manifestó que los temas que benefician a los ciudadanos son trascendentales e importantes”.



El candidato agregó que dará cumplimiento al Decreto Presidencial 750 del 2011, en el que el Gobierno Central se comprometía a financiar el 50% de la obra del Metro de Quito y que no se ha cumplido en su totalidad. Indicó que la deuda ascendería a unos USD 300 millones y que en su mandato la honrará.



“Por eso he venido, para asumir un compromiso con todos los quiteños y las quiteñas, porque todos merecen un transporte de calidad”, sostuvo Lasso. A su vez, anunció que en su gobierno apoyará la ampliación del Metro para que llegue a los sectores de Calderón y Carapungo, donde habita el 15% de los capitalinos.



Entretanto, Lasso indicó que se ha reunido con exalcaldes de Quito para hablar sobre lo que necesita la ciudad y buscar soluciones. Adelantó señaló que encontrará la tecnología necesaria para hacer que la icónica Virgen del Panecillo no solo mire hacia al norte de la capital, sino que gire su rostro también hacia el sur, según un comunicado de su campaña.