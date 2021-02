Lasso plantea reconteo en Guayas y, en consenso con candidatos, de hasta el 50% en seis provincias; Pérez pide cumplir el acuerdo en 16 provincias

El candidato presidencial de Creo, Guillermo Lasso, remitió este domingo 14 de febrero de 2021 una carta al Consejo Nacional Electoral (CNE) en relación al pedido de Yaku Pérez, de Pachakutik, para el recuento de votos.

La misiva se da un día después de que Pérez acudiera al CNE para formalizar el pedido de que se revisen los votos al 100% en Guayas y al 50% en otras 16 provincias, lo que requiere de la aprobación de una resolución e instructivos por parte del ente.



El sábado 13 de febrero el CNE difundió un comunicado en el cual señalaba que “los acuerdos” conseguidos el viernes después de la reunión entre Lasso y Pérez con los consejeros del organismo son: 1. Revisión al 100% de la votación de la provincia del Guayas, incluidas las actas con novedades. 2. Se revisará el 50% de la votación en 16 provincias. Importante recalcar que es una revisión contable de votos del paquete electoral, sin significación estadística.

#IMPORTANTE | Comparto con ustedes los puntos acordados en el diálogo entre los candidatos presidenciales @yakuperezg y @LassoGuillermo, en el que participamos los consejeros del @cnegobec y la Misión de #ObservaciónElectoral de la @OEA_oficial. #Elecciones2021Ec pic.twitter.com/hnI6vGjW0L — Luis Verdesoto (@LuisVerdesotoo1) February 13, 2021



Este domingo 14, en su carta, Lasso se ratificó en el acuerdo con Pérez para que se realice el reconteo del 100% en Guayas. Sin embargo, el candidato de la alianza Creó-PSC señaló que deben participar el resto de los candidatos a la Presidencia y esta vez ya no se sumó a la apertura de paquetes electorales en las otras 16 provincias.



“Me ratifico en que se abra el 100% de las actas de Guayas y, si hubiere consenso con los demás candidatos, hasta el 50% de las siguientes provincias: Los Ríos, Manabí, El Oro, Esmeraldas, Pichincha y Bolívar, que inicialmente fueron mencionadas por el candidato Yaku Pérez”, dijo Guillermo Lasso este domingo.



El pasado jueves 11 de febrero, el candidato de Pachakutik, Yaku Pérez, envió al organismo electoral una carta en la que solicitaba el reconteo de votos en siete provincias. Eso ocurrió un día antes de que los dos candidatos se encontraran en el CNE y se produjera el acuerdo verbal para la revisión del 100% en Guayas y del 50% en 16 provincias.



Lasso dio a entender este domingo que Yaku Pérez intenta imponer condiciones. Pidió al CNE cumplir la ley y que los candidatos “formalicemos el acuerdo, por consenso, y no mediante la imposición de condiciones formuladas exclusivamente por uno de ellos”.



El presidencial de Creo-PSC tachó como “inoficioso y una pérdida de tiempo abrir el 50% de las urnas de las otras nueve provincias que ha escogido unilateralmente el candidato Pérez, ya que en ellas él me ganó ampliamente y yo acepto los resultados”, agregó.



Puntualizó que “la apertura de urnas (o miles) requerirá inevitablemente la presentación por parte del reclamante de las actas correspondientes, con la identificación de la inconsistencia que motiva el reclamo”.



Para ello, aludió al artículo 136 del Código de la Democracia y señala que “si el CNE procede de otra manera, no solo sería injusto, sino ilegal y hasta delictivo, porque se presumirá la comisión de uno o varios delitos y además acarrearía la nulidad del proceso electoral”.



Lasso también consideró que “el CNE debe proclamar los resultados de la primera vuelta electoral, sin perjuicio de las correspondientes impugnaciones que se presentaren conforme a la Ley, así como la vigencia y ejecución del acuerdo entre candidatos al que se legue”.



Además de Guayas, Pérez pidió que el recuento se lo haga en Azuay, Bolívar, Cañar, Cotopaxi, Chimborazo, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, Morona Santiago, Pichincha, Tungurahua, Santo Domingo y Santa Elena.

Hoy he presentado una carta a @DianaAtamaint, presidenta del CNE, sobre el proceso de reconteo de votos acordado el viernes 12.



Les comparto el documento. pic.twitter.com/KRKAiWES1q — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) February 14, 2021



Yaku Pérez: 'Abrir las urnas es defender la democracia'

El candidato de Pachakutik se pronunció pasadas las 19:00 de este 14 de febrero por medio de la red social Twitter. Lo hizo por medio de un hilo de tres mensajes en los que cuestionó el accionar del candidato de la alianza Creo-PSC.



"¿Por qué se echa para atrás en el recuento de votos? ¿Qué hizo usted y el CNE que no quieren que sepa el Ecuador?", cuestionó Pérez en la serie de mensajes. "Para usted la política es un juego, para mí es la oportunidad de cambiar la vida de millones de ecuatorianos. Abrir las urnas es defender la democracia".

¿Por qué se echa para atrás en el recuento de votos? ¿Qué hizo usted y el CNE que no quieren que sepa el Ecuador? Para usted la política es un juego, para mí es la oportunidad de cambiar la vida de millones de ecuatorianos. Abrir las urnas es defender la democracia. — Yaku Pérez Guartambel (@yakuperezg) February 15, 2021



En un segundo tuit, Pérez escribió: "Mientras usted intenta desviar la atención, yo estoy junto al pueblo sacando a la luz el fraude que nos tiene sin un proceso electoral transparente. ¿El que mucho sabe, mucho teme?".

Mientras usted intenta desviar la atención, yo estoy junto al pueblo sacando a la luz el fraude que nos tiene sin un proceso electoral transparente. ¿El que mucho sabe, mucho teme?#FeriadoElectoral pic.twitter.com/EJM194JMvl — Yaku Pérez Guartambel (@yakuperezg) February 15, 2021



Finalmente, acusó a Lasso de haber "cogobernado" con Lenín Moreno y le dijo que "no tiene ninguna oportunidad de triunfar si llega a la segunda vuelta".