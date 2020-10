Lasso propone dos medidas para sustituir el alza del IVA

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Guillermo Lasso, candidato presidencial de la alianza Creo-PSC, aseguró que no está entre sus planes subir el IVA, como una medida para cumplir con las metas para financiar al Estado y sus compromisos con organismos multilaterales. Propone como medidas alternativas luchar contra la corrupción y la ineficiencia administrativa.

“Nadie está dispuesto a quitarle dinero de la educación de sus hijos para entregárselo al Estado, administrado por gente que se roba el dinero (...). ¿Qué hacer entonces?, luchar contra la corrupción, quitarle el dinero a los corruptos”, dijo Lasso en una entrevista con EL COMERCIO, realizada este miércoles 21 de octubre del 2020.



“Hay que cambiar el Gobierno, porque es un mal administrador que nos quiere sacar dinero del bolsillo para seguir financiando la corrupción y la ineficiencia como ha sucedido en los últimos 14 años en el Ecuador. Eso significa cambio, no meterle la mano en el bolsillo del ciudadano y ser eficiente en la administración de los recursos del Estado”, dijo Lasso.



El candidato de Creo-PSC explicó que el financiamiento del Estado se complementa, además, con la eficiencia administrativa, una mejor explotación petrolera, la minería, la venta de la energía eléctrica y la renegociación de los contratos de las telecomunicaciones.

“Llegará un Gobierno -dijo Lasso- que apunte al déficit cero y que ojalá no necesitemos los siguientes desembolsos del FMI. Y yo sabré explicarles con claridad a ellos que el objetivo no es molestar la vida de los ecuatorianos, sino solucionar el problema del déficit. Y si solucionamos ese déficit a través de cortar la corrupción, de mejorar la eficiencia, aumentar los ingresos petroleros, utilizar la capacidad de generación eléctrica, la minería, las telecomunicaciones, no solo para llegar a déficit cero, pues deben estar contentos, porque su objetivo no es crear más impuestos”.



El postulante de Creo-PSC realizará varios recorridos en Guayas y Chimborazo. El fin de semana filmará sus propagandas que se utilizarán en la campaña formal, que se iniciará el 31 de diciembre. Las votaciones presidenciales y de asambleístas, así como de los parlamentarios andinos, serán el 7 de febrero del 2021.