Guillermo Lasso da tres lineamientos a asambleístas de Creo sobre nuevos impuestos

El líder del movimiento Creo, Guillermo Lasso, hizo públicos tres lineamientos sobre cómo proceder en la Asamblea en el tema de las nuevas contribuciones especiales que se tramitan en el Parlamento.

En una carta abierta, publicada el miércoles 29 de abril del 2020, Lasso pide a los 18 asambleístas de su bancada que no se pueden crear impuestos a los empresarios, a las personas ni se puede dar paso a nuevas cargas tributarias que no hayan estado contempladas en el proyecto de ley original.



Sobre el primer punto, dice: “no podemos aprobar más cargas a las empresas, que enfrentan días muy duros, sin ingresos, haciendo frente al pago de salarios, contribuciones a la seguridad social, altos costos de servicios públicos, aranceles, trabas burocráticas, y demás lastres”.



Respecto a los impuestos a las personas, agrega: “La contribución debe ser impuesta solo para quienes ganan más, no a empleados, profesionales y autónomos que ganan apenas para completar los gastos”.

Comunicado al @BloqueCREO21 para salvar la economía de las familias ecuatorianas. pic.twitter.com/ZfdZe6wVMH — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) April 29, 2020

“No podemos apoyar ningún impuesto que se quiera añadir en el trámite legislativo sorpresivamente, y que no consta en el proyecto presentando por el Ejecutivo, único actor con iniciativa legislativa en materia tributaria de acuerdo a la Constitución”, finaliza.



Nuevamente, a través de sus redes Sociales, Lasso mostró fotografías de una videoconferencia con uno de los líderes del Partido Popular (derecha) de España, José María Aznar.



“Acabo de mantener una charla con el Presidente José María Aznar sobre esta crisis global, tanto sanitaria como económica, que plantea desafíos en todos los campos del convivir humano. En los próximos días compartiré con ustedes lo más destacado de esta charla donde he disfrutado del honor de escuchar a una persona de su experiencia y preparación”.