Lasso denuncia supuesta interferencia de otros países en proceso electoral

El candidato presidencial de Creo, Guillermo Lasso, se reunió este lunes 8 de marzo de 2021 en Quito con embajadores y representantes de 37 países con quienes dialogó sobre cooperación y la situación política y económica del Ecuador.

En ese marco, Lasso también alertó a los diplomáticos sobre una supuesta injerencia de gobiernos extranjeros en el proceso electoral, y aseveró que sobre ello "en su momento con las debidas pruebas" lo informará al país.



"Sí he hecho también un comentario sobre la presencia, no de ciudadanos de nacionalidad extranjera en la campaña de mi adversario, sino de formalmente países participando en la campaña", sostuvo en una rueda de prensa al terminar el evento en un hotel del norte de Quito.



Aunque sin dar mayores detalles, Lasso manifestó que aquello constituye una violación a la soberanía y a la Ley Electoral o Código de la Democracia.



Además, afirmó que en las últimas semanas "el Ecuador vivió un proceso delicado, que pudo haber afectado la institucionalidad democrática, donde algunas personas que creen vivir en el siglo XX se les ocurrió la posibilidad de echar abajo el proceso electoral, cosa que gracias a las autoridades del Consejo Nacional Electoral no ha sucedido".



Durante la cita, Lasso también aseguró que su plan de Gobierno incluye promover el multilateralismo y acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, Corea del Sur, China, entre otros países, para ampliar el mercado para los productos ecuatorianos y generar empleo en Ecuador.



"No es nuestro propósito, llegado al Gobierno, empezar con novelerías o con resucitar organismos que no dieron ningún resultado como Unasur, el Banco del Sur y otras que nacieron de la época del señor Chávez en Venezuela".



Lasso insistió por cooperación para el plan de vacunación por la pandemia y otras áreas como desnutrición infantil y derechos de las mujeres.



Consultado sobre el proyecto de la Ley para la Defensa de la Dolarización que impulsa el Gobierno, Lasso responsabilizó a la bancada del correísmo de impedir que sea tramitada en la Asamblea.



"La bancada correísta en la Asamblea no la quiere tratar porque en caso de ser tratada y aprobada no van a poder meterle la mano a los dólares del Banco Central. Allí está la prueba plena de que el señor Arauz quiere desdolarizar", mencionó.



Los embajadores o representantes diplomáticos de EE.UU., China, entre los más visibles, participaron de la reunión que tomó dos horas en privado con el presidenciable de Creo.