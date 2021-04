Lasso plantea bajar IVA en cuatro feriados al año para fomentar el turismo y eliminar el 2% de impuesto para microempresarios

En entrevista con CNN, Guillermo Lasso, anunció, la noche del 13 de abril de 2021, que presentará una reforma tributaria el primer día de su Gobierno, es decir, el próximo 24 de mayo.

El Mandatario insistió en que el proyecto de Ley no contendrá un incremento de tributos. “La reforma no tendrá por objetivo aumentar impuestos. Todo lo contrario hay un impuesto sobre las ventas de los microempresarios que tenemos que eliminarlo porque no puede haber un impuesto a la renta, sino a la venta”.



Además, señaló que eliminará gradualmente el impuesto a la salida de divisas durante los cuatro años que durará su mandato.



Además, dijo que planteará la opción de que el Presidente de la República pueda bajar el IVA durante cuatro feriados al año para promover el turismo interno y la demanda interna.



“No tenemos previsto crear un impuesto o aumentar las tasas actuales”, indicó el Jefe de Estado electo al señalar que combatirá la evasión.



“No me diga que es un empresario de 10 o 20 años y nunca gana dinero y no paga impuestos”.