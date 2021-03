Lasso dice que en su Gobierno no habrá el cargo de hijo, ni de hermano, ni de cuñado del Presidente

Guillermo Lasso, candidato presidencial de la alianza Creo-PSC, mantuvo un encuentro con periodistas radiales locales e internacionales, este lunes 29 de marzo del 2021.

En aproximadamente una hora, el presidenciable contestó inquietudes y aclaró sus propuestas de cara a la segunda vuelta electoral. Fue enfático en señalar que el próximo Gobierno será de la unidad ecuatoriana. "El futuro Gobierno no puede ser el futuro gobierno de Lasso, o de CREO, o de ninguna partido político, el futuro gobierno será de los ecuatorianos...".



Lasso manifestó que esa unidad será la garantía para que el Ecuador obtenga mejores beneficios en las negociaciones con los organismos multilaterales de crédito.



Es importante, dijo, mantener una buena relación con estás entidades porque el país necesita del mundo para su desarrollo económico. "Y luego con todos los países y regiones del mundo, en función del interés de los ecuatorianos...".



Sin embargo, el candidato enfatizó que su principal preocupación, por ahora, es el acuerdo con la ciudadanía. "Con los agricultores, con los ganaderos, con los artesanos, con los pescadores, con los pequeños productores del Ecuador, con los emprendedores y las mujeres...".



En la cadena radial también habló de su propuesta de llevar las universidades, al menos, a las capitales provinciales amazónicas y de crear una Subsecretaría de Salud de Costumbres Ancestrales de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas.



Lasso fue enfático en señalar que, durante su administración, no permitirá que sus familiares y allegados intervengan en las funciones ejecutivas.

Esto en alusión a casos de familiares de mandatarios y ediles vinculados a negocios con el Estado.



"Le diré a todos los funcionarios del Estado y al Ecuador entero que en mi gobierno no habrá el cargo ni de hijo, ni de hermano, ni de cuñado, ni de concuñado, ni de sobrino del presidente de la República, esos cargos no existirán; la familia no debe intervenir en la función pública...".



En este mismo contexto, Lasso aseguró que no permitirá las prácticas de corrupción descubiertas en los últimos años. Citó, por ejemplo, el supuesto canje de votos en la Asamblea a cambio de la entrega de hospitales públicos.



"Yo les puedo asegurar que en mi gobierno no se entregarán los hospitales como moneda de cambio en la Asamblea Nacional, los hospitales tienen que ser administrados por médicos, por médicos ecuatorianos, buenos técnicos en administración de hospitales para que pueda evitarse la corrupción y la ineficiencia...".