Lasso ofrece crear un fondo estatal de capital semilla para emprendedores

Eliminar el impuesto del 2% sobre las ventas a las microempresas y crear un fondo de capital semilla para que nazcan emprendimientos fuertes que puedan crecer y generar empleos son algunas de las políticas que ofreció el candidato presidencial Guillermo Lasso.

Durante una entrevista en Teleamazonas, este martes 23 de marzo del 2021, ofreció que en su gobierno va a haber capital, no crédito. "Y por ese capital lo único que vas a tener que pagar es, si te va bien en el negocio, compartes utilidades. Si no te va bien el negocio, no tienes que pagar intereses a nadie”, explicó sobre el primer aporte estatal para los emprendimientos.



También dijo que su compromiso con los grupos ambientalistas es que va a prohibir la minería en cielo abierto, minería que pueda contaminar fuentes de agua, pajonales, páramos, corrientes subterráneas de agua.



Además, agregó la necesidad de trabajar en un turismo sustentable, que respete los animales y los bosques.



Lasso también hizo énfasis en la necesidad de una justicia autónoma, que no tenga listas de personas para perseguir. “No hay que meterle la mano a la justicia como en el pasado, hay que proveer a la Fiscalía y a la Función Judicial con lo necesario para que puedan trabajar”.

Luego añadió: “Tenemos que seguir la ruta del dinero, recuperar el dinero robado de los ecuatorianos”.