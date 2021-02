Lasso ofrece diálogo para ampliar plan de Gobierno y anuncia acercamientos para vacunación contra el covid-19

Guillermo Lasso, presidenciable de Creo-PSC, eligió a Quito para anunciar que ya está oficialmente en campaña para la segunda vuelta de las elecciones generales de Ecuador.

Lasso ofreció este lunes 22 de febrero del 2021 una rueda de prensa, donde esbozó brevemente cómo se preparará para el balotaje del 11 de abril. “He querido venir hoy una vez que estamos oficialmente en segunda vuelta para agradecerle a los quiteños y pichinchanos por su generosidad de votar por nosotros”.



Según los resultados proclamadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), Lasso se enfrentará a Andrés Arauz, candidato de Unión por la Esperanza (Unes), en la segunda vuelta, aunque aún hay espacio para impugnar los resultados.



El presidenciable de Creo-PSC habló de incluir en su propuesta de Gobierno “algunas causas” que considera importantes y que no las tomó en cuenta en la primera vuelta. Mencionó el desarrollo sustentable, el respeto a la naturaleza, la equidad de género y los derechos reproductivos de la mujer. “No pretendo imponer mis visiones y mis ideas a la sociedad ecuatoriana, sino generar un debido debate, un debido intercambio de ideas… Lo que pretendo ser es el presidente del Ecuador, no el rector de la moral del pueblo ecuatoriano”.



Sobre la marcha indígena que arribará a Quito el martes 23 de febrero, encabezada por Yaku Pérez, candidato de Pachakutik que impugna los resultados de los comicios y habla de un supuesto fraude, Lasso reiteró su disposición al diálogo.



Incluso mencionó que está dispuesto a acompañarlos en su llegada a Quito, si Pérez lo invita previamente. “Yo mantengo mi brazo extendido, totalmente extendido, no tengo ningún problema de mantener el dialogo y poder a conversar sobre inquietudes relativas al desarrollo del país. El Ecuador no debe vivir asustado, todos debemos vivir en paz y en tranquilidad en nuestro país, y si no queremos un octubre del 2019 tenemos la solución, extender el diálogo, conversar, sobre la necesidad de una agenda rural, apoyo al desarrollo campesino”.



En cuanto a las indagaciones solicitadas al sistema informático del CNE por la Contraloría y la Fiscalía, ante denuncias ingresadas por Pachakutik, mencionó que respeta las acciones de las instituciones, siempre que estén alineadas al Código de la Democracia. “Toda persona que se sienta afectada y que tenga documentación de soporte tiene los mecanismos legales para presentar reclamos”.



Dentro de su menú de campaña, Lasso anunció que su compañero de fórmula, Alfredo Borrero, iniciará un viaje por Colombia y Chile para conocer las experiencias de esos países en materia de adquisición de vacunas contra el covid-19. La gira también incluiría una visita a Estados Unidos.



Con esa experiencia, dijo el presidenciable, se propondrá un plan de vacunación de al menos nueve millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de su administración, si logra llegar a Carondelet. “Eso es fundamental, la vacunación se ha convertido en el principal programa de Gobierno”.



Lasso aseguró que no ha recibido la vacuna contra el coronavirus fuera del país y habló de las prioridades que se debería considerar para la inmunización en Ecuador. “No me he vacunado, porque hay pocas vacunas y porque tengo que respetar las prioridades que existen en el país, tampoco he salido al exterior, no he tenido la suerte de tener tanta influencia como el candidato Arauz (Andrés) que fue a Argentina y se vacunó en Argentina, yo quiero dar prioridad a los ecuatorianos más vulnerables”.



Lasso dice que con los insumos que recoja Borrero, se propondrá un protocolo de vacunación. “Si logramos comprar cantidades importantes de vacunas, no las pocas que tenemos ahora, podremos poner en un protocolo las prioridades de quienes están en primera línea, médicos, enfermeras, policías, personas mayores, sin privilegiar a nadie, no podemos tener una vacunación vip, todos son importantes para nosotros”.



Lasso también ofreció convocar a una consulta popular para abordar temas concretos, como la vigencia de la Ley de Comunicación, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) y la estructura del estado con tres funciones: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sin dar más detalles al respecto.

