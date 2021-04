Guillermo Lasso dice que espera conversar con ‘algunos líderes’ de la Izquierda Democrática y de Pachakutik

Guillermo Lasso, presidente electo de Ecuador, continuó este jueves 15 de abril del 2021 con su agenda política en Guayaquil. En la mañana acudió a un medio de comunicación de la ciudad. Antes de su ingreso ratificó que sus brazos están extendidos para diferentes sectores del país.

En ese marco aseguró que espera conversar con algunos líderes de la Izquierda Democrática (ID) y también de Pachakutik. “Yo ratifico tener mi mano extendida, mis brazos abiertos, mi teléfono abierto para conversar con todos los sectores políticos de Ecuador”.



Sobre la conformación de su Gabinete, dijo que en todo su equipo de Gobierno buscará no solo la paridad de género, también regional y de pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes.



“Queremos que el equipo de Gobierno, no solo Gabinete, sino altos cargos representen a la sociedad ecuatoriana y al concepto del Ecuador del encuentro”.



Sobre la disposición del expresidente Rafael Correa para trabajar en este nuevo periodo, Lasso reiteró que está absolutamente abierto para trabajar con los 17 millones de ecuatorianos. Sin embargo, precisó que será siempre que se respeten los objetivos fundamentales: lucha contra el hambre, lucha contra la pobreza, desempleo, desnutrición crónica infantil y otros temas.

#Guayaquil | El presidente electo Guillermo Lasso dice que espera conversar este 15 de abril del 2021, con líderes de la ID y Pachakutik para tratar varios temas. Reiteró que se mantiene abierto al diálogo



Aclaró que los apoyos que reciba no significa que se transformen en indultos. "Ese es un tema de la justicia y que la justicia continúe los procesos. Yo no puedo sacrificar estos aspectos que le preocupan también al pueblo ecuatoriano”.



Respecto de los grandes proyectos de inversión pública que va a anunciar para los primeros 20 días de su Gobierno, señaló que esos “grandes proyectos de reformas legales que se requieren para transformar al país”, se los irá anunciando a medida que tengan los proyectos pulidos.



“Una cosa es elaborar proyectos para un plan de Gobierno y otra cosa es pulir el proyecto para entregarlo a la Asamblea Nacional”.



También habló sobre el intento de consulta popular que lideraron varias organizaciones sociales con Jaime Nebot a la cabeza. Ese proyecto fue rechazado por la Corte Constitucional.



Lasso manifestó que existe la posibilidad de acoger algunas de esas propuestas. No obstante, dijo que muchos de esos temas los ha acogido como tesis de Gobierno por “lo tanto no requerirán consulta popular, es un tema que estamos estudiando”.

Sobre los medios de comunicación incautados, el mandatario electo puntualizó que habrá estabilidad laboral. “Eso es lo que pueda decir y un tratamiento de absoluto respeto a sus derechos laborales”.



Pasadas las 12:00, luego de su visita a diario Expreso, Lasso se dirigió a su oficina en el centro de Guayaquil. Antes de ingresar al edificio La Previsora, por la zona de parqueos, desde su vehículo habló brevemente con los medios de comunicación.



Ahí aclaró que las reuniones con la dirigencia de la ID y de Pachakutik serán “en los próximos días”, pero dijo que eso no significa que se vayan a definir acuerdos. “Primero hay que hablar para ver si llegamos a acuerdos”.



Señaló que todo depende de que se pongan de acuerdo en objetivos fundamentales en temas como el hambre, pobreza, desempleo, desnutrición infantil, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción.



En la tarde de este 15 de abril tiene previsto reunirse con el vicepresidente electo, Alfredo Borrero, para tratar sobre el plan de vacunación.