Guillermo Lasso dijo que intentó dialogar con Nebot en octubre, pero ‘se negó’

Guillermo Lasso, precandidato presidencial del movimiento Creo, señaló que está dispuesto a dialogar con todos los sectores en la búsqueda de acuerdos para el país.

“El diálogo y los acuerdos son fundamentales en política. No tendría ningún problema en sentarme a hablar sobre el futuro del Ecuador con el abogado Jaime Nebot”. Así respondió cuando se le preguntó si estaba dispuesto a dialogar con el exalcalde de Guayaquil con miras a las elecciones presidenciales del 2021.



Pero Lasso reveló que el 8 de octubre del 2019 hizo el último intento por hablar con Nebot y “una vez más se negó”. Ese día el país estaba “hecho un caos, el Gobierno había dejado la capital y se había venido a refugiar a Guayaquil, había anarquía en Quito” y creyó -dijo- que era su obligación llamar a Nebot para conversar y dejar a un lado cualquier diferencia política y hablar sobre el Ecuador.



El presidenciable mencionó el tema durante una entrevista en el programa radial ‘Un café con JJ’ del exprefecto de Guayas, Jimmy Jairala, la mañana de este martes 14 de enero del 2020.



Posteriormente lo confirmó a este Diario. “Soy un demócrata y creo actuar con un espíritu republicano, que tiene claro que el diálogo y la búsqueda de acuerdos son esenciales en la práctica de la política. No niego y estoy dispuesto a la posibilidad de un diálogo con todos los ecuatorianos”.



Lasso recordó que de la apertura al diálogo dio muestras en la campaña presidencial del 2017, cuando conversó con dirigentes indígenas y se sumaron otros sectores a su candidatura.



¿Pero fue un voto antiCorrea? “Ahora les propongo que no sea antiCorrea sino antipobreza, en contra de que no hay empleo en el Ecuador, ese es el principal enemigo. La falta de empleo, seguridad, salud de calidad…es lo que nos debe unir y no solo una unidad en contra de alguien”, respondió.



¿Cómo se repartirán los votos de la derecha con Nebot? “Tengo mucho respeto a los votantes, ellos decidirán. En el 2017 me tocó competir con una candidata del Partido Social Cristiano y en el 2021 será igual”. Ratificó que cree en un modelo de economía productiva con justicia social.



Lasso retomó este martes sus actividades en Guayaquil, con entrevistas en medios de comunicación, y mañana continuará en Quito con recorridos en sectores populares. Dijo que, en los últimos 10 años, es probable, que le haya dado 14 vueltas al Ecuador. Y continuará recorriendo el país para escuchar a los jóvenes y todas las inquietudes para incluirlas en su plan de gobierno.



El próximo 22 de enero será parte de la presentación en la capital del megaevento de emprendimiento ‘Ponle nombre al futuro’, en el que participarán 200 jóvenes emprendedores.



El líder de Creo también cuestionó que el Consejo Nacional Electoral (CNE), que preside Diana Atamaint, no está listo para garantizar elecciones transparentes en el 2021. Señaló que es “terrible” que el consejero José Cabrera haya reconocido que la gente que “hizo daño” al proceso del 2017 siga en el organismo.



Este Diario buscó la versión de Nebot sobre la llamada a la que se refirió Lasso. Su equipo de comunicación señaló que estaba haciendo la gestión, pero hasta el cierre de esta nota no había respuesta.