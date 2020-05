Guillermo Lasso propone crear el ‘día de los desempleados’

LEA TAMBIÉN

El líder del movimiento Creo, Guillermo Lasso, propuso crear el ‘día de los desempleados’. Así lo anunció a través de un comunicado, este 2 de mayo del 2020.

“Así como el 1 de mayo se conmemora el Día del trabajo, propongo crear el día de los desempleados para que millones de mujeres y jóvenes salgan a las calles a protestar contra los políticos que no quieren sustituir el antiguo Código del Trabajo por una moderna Ley de Oportunidad Laboral que facilite la contratación laboral de manera flexible”, reza el documento.



Lasso aseguró que la mayoría de la población económicamente activa vive en la informalidad, el subempleo y el desempleo. Explicó que seis de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo formal. “No cobran quincena, no están afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y sus condiciones de vida son precarias”.

También indicó que esas cifras son previas al impacto económico negativo que ha provocado la emergencia sanitaria por el covid-19, en el país.



Por eso, él propone que creen mecanismos para reactivar la economía, la inversión y el empleo.