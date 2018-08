Lasso critica al CNE-t por no investigar elecciones del 2017

LEA TAMBIÉN

Desde Bogotá, el líder de Creo, Guillermo Lasso, aseguró que las declaraciones del presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) transitorio, Gustavo Vega, son penosas y lamentables, acerca de que no se auditarán las elecciones del 2017.



En declaraciones recogidas por el portal Ecuadorenvivo.com. Vega aseguró: “No queremos ser inquisidores de lo que ocurrió en el proceso electoral anterior. Además, las cosas están marchando en el país. Lo que sí tenemos que hacer, por obligación, es prevenir el futuro para que no se vuelvan a cometer errores si, en efecto, los descubrimos. La falta de credibilidad en ese proceso electoral fue evidente.”



Lasso se refirió a estas opinión de esta forma: “Es penosa la respuesta, casi igual como decir que no van a investigar el asalto a un banco porque el dinero robado está bien utilizado. Es lamentable, no queda más que mantener la esperanza de un verdadero cambio en Ecuador”.



Lasso pasó a segunda vuelta electoral en el 2017 y disputó la presidencia con Lenín Moreno, de AP. Hoy, se encuentra en Bogotá, en donde es un invitado a la posesión del nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, de tendencia derechista.