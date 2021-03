Lasso ofrecer someter los contratos y concesiones a veedurías ciudadanas

Guillermo Lasso, candidato presidencial de la alianza CREO-PSC, ofreció que durante su Gobierno la participación ciudadana será fundamental a la hora de la firma de contratos de obra pública o de concesiones a la empresa privada.

Así lo señaló en una cadena radial, la mañana de este 22 de marzo del 2021. Aseguró que permitirá la conformación de veedurías ciudadanas como una muestra de Gobierno Abierto y Transparente.



"En mi gobierno cada uno de los principales contratos de obra pública o de entrega de concesiones al sector privado tendrá una veeduría ciudadana, no tendré problemas en que para cada contrato exista un grupo de ciudadanos que lo puedan observar, ser parte del proceso de contratación...".



El candidato indicó que desde el próximo 24 de mayo el Ecuador se va a inaugurar con un Presidente honesto que sabrá escoger a los mejores ecuatorianos para el servicio público.



"Y cuando alguno de ellos falle, no tendré ningún problema con entregarlos a la justicia, porque no podemos ser alcahuetes de la corrupción como se ha vivido durante los últimos 14 años...".



Lasso manifestó que desde el primer día encabezará la lucha contra la corrupción, no solo para evitar que su gobierno se vea empañado, sino para encarcelar a los corruptos y recuperar el dinero robado.



"Trabajaremos con expertos internacionales para perseguir la ruta del dinero, porque no es suficiente que vayan a la cárcel, tienen que devolver lo robado porque es dinero sagrado de los ecuatorianos. Por ejemplo, en el caso del hospital de Pedernales (Manabí) se robaron el dinero del primer contrato, están en la cárcel pero no han devuelto lo robado...".



El presidenciable se comprometió a fortalecer a la Fiscalía con más presupuesto, personal y de ser posible una Policía propia. "Tenemos que apoyar a la justicia para que actúe con independencia, con presupuesto, con asistencia técnica...".

Lasso confirmó, además, las propuestas que benefician a las mujeres con la creación de una Defensoría que vele por sus derechos. Insistió en eliminar la central de riesgo a millones de personas cuyas deudas con la banca sean inferiores a mil dólares.