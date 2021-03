Lasso se comprometió a construir 2 000 kilómetros de caminos vecinales en Los Ríos

Guillermo Lasso, candidato presidencial de la alianza Creo-PSC, mantuvo un encuentro con representantes del sector agropecuario de la provincia de Los Ríos.

La cita se produjo este viernes 26 de marzo del 2021, en un complejo agroturístico del cantón Valencia.



El presidenciable se comprometió a respaldar la construcción de -al menos- 2 000 kilómetros de caminos vecinales en la provincia.



"Queremos apoyar a los productores y eso es posible... y vamos a construir los caminos vecinales para facilitar la transportación de los alimentos...", sostuvo Lasso, quien añadió que complementará esa propuesta con una reforma a la Ley de Tránsito para que los agricultores no sean multados si llevan trabajadores en los baldes de sus camionetas.



Lasso ratificó su propuesta de no eliminar el subsidio al gas de uso doméstico y de mantener el bono de desarrollo humano.



Sobre los créditos agrícolas a 30 años plazo y al 1% de interés, el candidato manifestó que ayudarán a reactivar la producción y a la creación de más empleos. "Los campos pueden ser más productivos, pero necesitan créditos, no con el chulquero, sino una deuda a 30 años plazo y al 1% de interés; si hay dinero en el campo, circulante para rotar, habrá más empleo en el Ecuador...".



Añadió que en su gobierno serán condonadas las deudas menores a 1 000 dólares de los agricultores y que sus nombres serán eliminados de la central de riesgo. "Para que puedan acceder a nuevos créditos...".



Insistió, además, en que hará respetar los precios de sustentación de los productos agrícolas; y, que los gobernadores y tenientes políticos serán los responsables de que sean respetados. "Tendrán una cartilla con los precios de los productos y los harán respetar...".



Finalmente, Lasso, ante la inquietud de los medios de comunicación, agradeció al excandidato presidencial Pedro Freile el apoyo público a su candidatura en segunda vuelta. "Yo se lo agradezco y el pueblo ecuatoriano se lo agradecerá más...".

Respecto a una posible reunión con el también expresidenciable Xavier Hervas, quien en días pasados respaldó su candidatura, señaló que estaban esperando el momento.