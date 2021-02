Lasso aceptó participar en asamblea con los municipios del Ecuador

El candidato por la alianza CREO – PSC, Guillermo Lasso Mendoza, recibió en Guayaquil al presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) y Alcalde de Paute, Raúl Delgado, quien hizo la entrega de un documento con varias resoluciones del Comité Ejecutivo del gremio.

La reunión se realizó la noche del 25 de febrero del 2021. La carta entregada al presidenciable consta de 3 puntos: vacunación, problema económico con las municipalidades (cuya deuda gubernamental asciende a más de USD 1 000 millones) y seguridad ciudadana.



“Las 221 municipalidades del país están a cargo de los 17 millones de ecuatorianos y es importante entender que un gobierno no puede mirar a los municipios como enemigos. Los ecuatorianos necesitan que los municipios trabajen en conjunto con las prefecturas, juntas parroquiales; y, mucho más ahora con la situación que estamos viviendo en el país”, enfatizó Delgado.



Lasso agradeció a Delgado por la visita y por la entrega personal de la carta. “Con mucho gusto voy a asistir a la asamblea, el día, hora y lugar que acordemos. Con mucho gusto asistiré presencialmente a esta invitación”, respondió Lasso.



Además, mencionó que de inmediato él y su equipo van a trabajar en las respuestas a los tres puntos señalados en el documento.



El presidenciable acotó que cree en el fortalecimiento de los gobiernos autónomos descentralizados porque como alcaldes están más cerca del pueblo ecuatoriano que el gobierno central; y, que hay que trabajar unidos para un objetivo en común: “el bienestar del pueblo ecuatoriano”.



Con relación al tema de las vacunas, Lasso dijo: “No tengo problema con anticipar un concepto. Luego desarrollaremos un poco más la idea, pero creo que hay que desmonopolizar por parte del estado central el suministro de vacunas y el proceso de vacunación para que no solo los municipios sino también muy buenas y grandes empresas del Ecuador puedan colaborar en el proceso de vacunación en el país”.



Guillermo Lasso también recordó que se ha propuesto vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno. “Me gusta dar soluciones reales, no como alguien por ahí que ya está diciendo que tomaría el dinero del Banco Central para pagarle a los GAD's. Pero el dinero de la reserva es dinero en parte de los municipios y los consejos provinciales y de las prefecturas. No puede venir a decirnos que con el dinero de los municipios se les va a pagar a los municipios, algo un poco extraño. Hay que hacer un pago real, no un pago ficticio”.



El candidato también quiso sumar a los tres puntos de la carta, uno más.

“Tenemos que pensar en la sanidad de los ecuatorianos, prevenir es más barato que curar; y, prevenir implica proyectos de agua potable, proyectos de alcantarillado pluvial y sanitario para prevenir enfermedades en los ecuatorianos”, añadió Lasso.



Finalmente, Delgado recordó que se hizo la invitación a los dos candidatos que estarán participando en la segunda vuelta electoral.