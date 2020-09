Guillermo Lasso reconoce que el acuerdo de Creo con PSC se demoró

LEA TAMBIÉN

El precandidato presidencial de Creo, Guillermo Lasso, reconoció este martes 1 de septiembre de 2020 que el proceso para un acuerdo con el Partido Social Cristiano (PSC) “inició un poco tarde”, lo que impidió la presentación de listas comunes para todas las dignidades para el 2021, en una entrevista exclusiva con Radio Quito.

Sostuvo que el entendimiento entre las dos organizaciones políticas se dio cuando la tarea interna para las listas de asambleístas o parlamentarios “ya estaba totalmente avanzada y definida, y no cabía que a estas alturas demos marcha atrás con las listas. Esto realmente hubiese causado un malestar interno”, dijo.



Aunque el acuerdo solo se concentra en el apoyo del PSC al binomio presidencial de Creo, Lasso consideró que “ha prevalecido el interés del país” y que tanto el líder de la 6, Jaime Nebot, como Cristina Reyes, “han hecho gala de su generosidad, por el interés del Ecuador”.



Sin dar nombres ni aludir a partidos, Lasso añadió que al Consejo Nacional Electoral (CNE) le corresponde depurar a quienes no reúnen los requisitos para participar de los comicios.



“La papeleta electoral tiene que ser limpiada de tanto prontuariado, de tantas personas que tienen casos pendientes con la justicia y que se aprovechan de este camino electoral para protegerse del camino judicial”, sostuvo.



A su criterio, de los 19 precandidatos que arrojaron las primarias hay “seis o siete candidatos que no tienen razón de existir” de acuerdo con encuestas. Lasso ve improbable la posibilidad de alianzas de Creo con otros partidos, debido a que el jueves vence el plazo para esto.