Juez otorga prelibertad a Galo Lara, con el 40% de sentencia por triple crimen

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El exasambleísta de Sociedad Patriótica, Galo Lara, saldrá en libertad. Esto luego de que el Juez José López diera lugar a la solicitud de prelibertad hecha por su defensa al cumplir el 40% de la sentencia de 10 años, como autor intelectual del triple crimen de una familia ocurrido en el 2011, en el cantón Quinsaloma, provincia de Los Ríos, Ecuador.

La audiencia se desarrolló la mañana de este viernes 3 de agosto del 2018 en la sala 303 de la Unidad Penal Norte 1 Florida, en el noroeste de Guayaquil.



Al lugar llegaron familiares y dirigentes políticos y sociales encabezados por el expresidente Abdala Bucaram, Lucio Gutiérrez y la ex asambleísta Lourdes Tibán.



A la jornada asistió Lara, el juez le otorgó la palabra dónde declaró “Aquí estoy señor juez, mis manos no están manchadas de sangre”.



La defensa sostuvo que Lara había cumplido con los requisitos de prelibertad. Después de la sentencia del juez, Gala fue aplaudido y abrazado por los ex presidentes. Galo dijo “Yo salgo en libertad, y Rafael Correa irá a la carcel”.

El exasambleísta por la provincia de Los Ríos cumplía una condena de 10 años tras ser señalado como autor intelectual del crimen de una familia ocurrido en el 2011, en el cantón Quinsaloma.



La semana anterior, la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, informó que el exasambleísta ya podría salir en libertad, pues ha cumplido más del 40% de la pena.



“El Ministerio de Justicia ha armado ya el expediente para enviarle al juez quien es quien resuelve. El Ministerio da fe de cuál es el porcentaje de la pena que en este caso es del 41%”, comentó.



Con el Código anterior, con el que Lara fue juzgado, se establecía que con ese porcentaje se podía acceder al beneficio de prelibertad. Varios grupos han pedido aquello por razones humanitarias.

Para el cumplimiento de la diligencia de este día se había oficiado a la Dirección del Centro de Privación de Libertad Regional Zonal 8, donde permanece recluido, para que asista por sí mismo o a través de un delegado con el expediente.