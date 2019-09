Nuevo lanzamiento de proyectiles de prueba desde Corea del Norte

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Corea del Norte hizo este martes 10 de septiembre del 2019 un lanzamiento de proyectiles desde el oeste del país, en lo que puede ser un nuevo ensayo balístico, informaron fuentes oficiales surcoreanas.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur indicó en un comunicado que fueron al menos dos los proyectiles lanzados desde la provincia de Pyongan del Sur (situada en torno a la capital norcoreana) hacia aguas del Mar de Japón (llamado Mar del Este en las dos Coreas).



El ejército surcoreano habla por el momento de "proyectiles no identificados" y explica que está "monitorizando todo movimiento relevante" en busca de posibles preparativos para nuevos lanzamientos.



El nuevo lanzamiento se produce en medio de informes que dan cuenta de la disposición del régimen de Pionyang de reanudar sus negociaciones con Estados Unidos para buscar la desnuclearización de la península coreana.



En anteriores ocasiones, cuando el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur ha informado de un lanzamiento de proyectiles posteriormente ha confirmado que se trataba de misiles de corto o medio alcance, una vez ha conseguido detalles sobre estos ensayos.



Del hecho no han informado todavía los medios de propaganda del régimen de Pionyang, aunque suelen tardar al menos un día en facilitar detalles.



La nueva prueba se produce un día después de que Corea del Norte celebrara sin aparente estrépito militar, como en otras ocasiones, el 71 aniversario de la fundación del país, golpeado además el fin de semana por un tifón que dejó cinco muertos y cientos de edificios destruidos.



El régimen de Pionyang ha venido realizando pruebas periódicas parecidas en los últimos meses, la última de ellas el pasado 24 de agosto, cuando lanzó proyectiles balísticos de corto alcance.



Este nuevo ensayo se produce un día después de que la viceministra de Exteriores norcoreana, Choe Son-hui, expresara que el régimen de Pionyang tiene la voluntad de sentarse "cara a cara" con representantes de EE.UU. para reanudar el diálogo bilateral.



Esos contactos, según Choe, previos a una posible cumbre entre los respectivos líderes de EE.UU. y Corea del Norte, Donald Trump y Kim Jong-un, podrían llevarse a cabo la segunda quincena de este mes en un sitio aún por determinar.



Trump y Kim han tenido desde el año pasado dos cumbres formales, una en Singapur y otra en Hanói, y a fines de junio se encontraron en la frontera intercoreana, en una reunión no programada inicialmente y en la que se comprometieron a reanudar pronto sus negociaciones.