Lancha se volteó cuando visitantes paseaban en la laguna de Yambo; autoridades clausuran tres operadoras

Las comisarías Nacional y Municipal, y del departamento de Gestión Ambiental del Municipio de Salcedo, en Cotopaxi, clausuraron los locales donde operaban tres agencias de turismo que ofrecían paseos en lancha en la laguna de Yambo.

La medida fue adoptada luego que una de las embarcaciones se volteara en la laguna de Yambo con nueve ocupantes el domingo 6 de diciembre del 2020. Los niños y personas adultas que paseaban en el bote, fueron auxiliados por turistas que se encontraban cerca y el personal de una de las prestadoras del servicio.



Luego de las inspecciones realizadas por las autoridades municipales, ninguna de los operadores presentó los permisos para operar en el lugar y tampoco con lanchas.



Francisco Teneda, comisario de Higiene y Salubridad del Municipio de Salcedo, dijo que el Código Orgánico de Reordenamiento Territorial dispone que 50 metros desde las orillas de las lagunas, mares, ríos o quebradas le pertenece al Estado y que deben ser administrados por los cabildos.

Los visitantes afectados fueron rescatados por otras personas que paseaban por el lugar y por los trabajadores de las operadoras turísticas. Fotos: Cortesía Municipio de Salcedo



“Estas áreas están consideradas como un espacio público, es por eso que se clausuró a las operadoras, porque no cuentan con ningún permiso para operar en el sitio, ni tampoco para trabajar con lanchas”, mencionó el funcionario.



Teneda manifestó que los servidores turísticos no podrán trabajar mientras no presenten los documentos que demuestren la propiedad de los botes, los planes de contingencia ante una emergencia. También los informes técnicos abalados por un ingeniero mecánico sobre el estado de las embarcaciones, el listado del personal especializado para trabajar con embarcaciones y de los socorristas.

Las autoridades dijeron que los operadores turísticos no contaban con permisos para realizar su actividad en lanchas. Foto: Cortesía Municipio de Salcedo



El funcionario anunció que a las 09:00 del miércoles 9 de diciembre se reunirán con los empresarios, técnicos del Municipio, Ministerio de Turismo y el Departamento de Ambiente del Cabildo donde se dispondrá que trabajen con tres lanchas cada operadora para evitar que haya contaminación de la laguna de Yambo y se ahuyente a las especies de patos que hay en el lugar. “Es una zona de protección y no se puede permitir un alto número de embarcaciones en el lugar”.