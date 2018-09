‘La Madame’ baila y celebra a la Virgen de las Mercedes desde la prisión

LEA TAMBIÉN

Liliana del Carmen Campos Puello, alias ‘La Madame’, acusada de liderar una red de explotación sexual en Cartagena, Colombia, bailó salsa en prisión y el video se viralizó en redes sociales.

La celebración, en la prisión para mujeres de San Diego en Cartagena, se registró el lunes 24 de septiembre del 2018 por motivo de la fiesta de la Virgen de las Mercedes.



‘La Madame’ apareció en varios videos bailando salsa en compañía de otras reclusas. Aparentemente, la tratan como una celebridad en el centro de detención.



Diario El Tiempo de Colombia detalla que las detenidas construyeron su propio espectáculo de ‘Yo me llamo’ y se montaron al escenario e interpretaron a sus artistas favoritos, como Celia Cruz. ‘La Madame’ habría indicado que “las he asesorado en maquillaje, pasarela y todo lo que he podido. Somos todas mujeres valientes y en estos espacios es que se conoce el verdadero rostro de las personas”.



Al evento asistieron figuras públicas como el presentador de televisión Jairo Martínez, quien posa en varias fotos con ‘La Madame’. Las fiestas duraron cinco días con la presencia candidatas al Reinado de la Independencia y autoridades locales, según informó El Tiempo.



Campos Puello es señalada por el fiscal Néstor Humberto Martínez de ser la mayor proxeneta de la ciudad y enfrenta los delitos de concierto para delinquir, inducción a la prostitución y trata de personas. Fue detenida el lunes 2 de agosto por la Policía de Colombia que capturó a 18 personas que integraban una red de explotación sexual de menores de edad colombianas y venezolanas.