Lago Agrio y Cuyabeno los dos cantones de Sucumbíos con más casos de covid-19 en la Amazonía

Los cantones Lago Agrio y Cuyabeno no poseen las pruebas para el covid-19. Eso preocupa a las autoridades de esas ciudades de Sucumbíos hoy, viernes 27 de marzo del 2020. En esta provincia amazónica, según los últimos datos proporcionados por el Servicio de Gestión de Riesgos y Emergencias (SGRE), se registran 18 casos.

También los alcaldes de esta dos ciudades se encuentran en cuarentena, puesto que estuvieron en contacto con una parte de las personas que dieron positivo para coronavirus. Por ejemplo, el alcalde de Lago Agrio, Abraham Freire, está en aislamiento desde el jueves, tras mantener varias reuniones con la parte administrativa del Hospital Marco Vinicio Iza y las autoridades del Distrito de Salud de Lago Agrio, a quienes se les detectó el virus.



Explicó que está en funciones y adoptando las medidas para evitar que haya más contagios. Al momento se realiza la fumigación de las calles y los vehículos que ingresan a la urbe. Se entregaron mascarillas, gel a los médicos, policías y militares. Además, raciones alimenticias a varias familias de recursos escasos.



Lamentó que el 60% de los médicos y personal de enfermería de la principal casa de salud estén infectados. Indicó que eso ocurrió porque las autoridades de salud no adoptaron los protocolos ni generaron en forma adecuada los cercos epidemiológicos. Eso provocó que Sucumbíos sea la provincia con más casos de covid-19 en la Amazonía.



"En nuestra ciudad hay 16 casos, pero falta apoyo con recursos para el Hospital. no hay pruebas para covid-19 pese a que se solicitaron 150 a través del Comité de Operaciones de Emergencia (COE), pero solo llegaron 14".



“No sabemos con exactitud cuántas personas están infectadas en el cantón, conocemos que por lo pronto son 16 y todos trabajadores del hospital”.



Mientras en el cantón Cuyabeno la situación es similar. El alcalde Nelson Yaguachi cumplió 15 días de cuarentena y hasta el momento no se le hizo ninguna prueba.



Explicó que desde que se detectó el primer caso del doctor del dispensario médico con quien tuvo tuvimos contacto en varias reuniones; pedimos que se realice las pruebas para coronavirus, pero hasta la fecha no hay atención a la solicitud.



“Ayer el COE se reunió en forma virtual y se analizó la los 18 casos que tenemos y se volverá a insistir, pero no tenemos esperanza que estas se realicen a pesar que hay personas con síntomas que están en asilamiento”.



Yaguachi afirmó que solicitaron a la Mesa Técnica de Salud que entregue la información exacta de las personas infectadas y en el cerco epidemiológico y mencionaron que está todo controlado con las personas que tuvieron contacto con la primera persona infectada. También aseguró que hay una niña que falleció en el sector de