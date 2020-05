Madres que dan de lactar y sus bebés, ¿corren más peligro por el covid-19?

LEA TAMBIÉN

Para Ana Lucía Leiva, la posibilidad de dar de lactar a su bebé es un beneficio en el contexto de la emergencia sanitaria. La mujer dio a luz a su segunda hija hace dos meses y permanece en casa, al igual que su esposo y su primogénito, de tres años.

En las actuales circunstancias, dice la madre, conseguir leche implicaría un riesgo de contaminación para ella y su familia. Desde el nacimiento de su bebé solo han salido dos veces, para que la niña reciba sus vacunas.



La primera ocasión, en la que tuvo que salir, el país todavía no entraba en cuarentena, cuenta la madre­. Y la segunda vez salieron completamente cubiertos. Al volver a casa se quitaron la ropa en el patio y se bañaron los tres: padres y bebé.



El ginecólogo Andrés Calle señala que el hecho de estar en período de lactancia no ubica a una mujer en los grupos vulnerables, sino que tiene el mismo riesgo de contagio que el resto de la población.



Si la madre es positiva a covid-19, señala el especialista, debe tener un estricto cuidado en el método de lactancia, con el respectivo lavado de manos, colocación de mascarilla y mucha precaución en la manipulación de los pañales del bebé.



El médico recuerda que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Liga para la Lactancia Mundial han recomendado no suspender la práctica de alimentar a la bebé con la leche materna, incluso durante la pandemia, ya que entre las mujeres que dan de lactar muchas no son positivas al coronavirus.



Sin embargo, señala el médico, se les dice a las madres que deben tomar medidas de prevención, ya que el bebé esta muy cerca de las vías respiratorias de la madre al dar de lactar y ellas podrían ser portadoras asintomáticas del virus.



Ambas organizaciones, señala Calle, precisan que incluso si la madre tuviera el virus debería seguir dando de lactar, con estrictos cuidados de asepsia y antisepsia.



“En Italia hubo un recién nacido que a las 24 horas de vida salió positivo a covid-19, sin embargo médicos establecieron que el contagio no ocurrió durante el parto sino de la madre (que era positiva) al niño, porque no habían buenas medidas de asepsia y antisepsia".



Las mujeres sanas en período de lactancia no son población de riesgo pero si hay presencia de enfermedades como diabetes, hipertensión, trastornos inmunológicos, entre otros deben ser consideradas dentro del grupo vulnerable. Así lo explica la ginecóloga Valeria Lazar.



A esta lista, el médico Calle añade a mujeres en período de lactancia que sufran cardiopatías, insuficiencia hepática, problemas renales o que tomen corticoides para alguna patología crónica.



Durante la lactancia, dice la ginecóloga Lazar, sería más adecuado el teletrabajo, ya que así se disminuye el riesgo de infectarse al estar en casa y evitar contacto con personas o sitios que podrían ser fuente de contagio.



En caso de que la madre lactante deba salir a la calle, la médica recomienda seguir todas las normas de higiene para evitar llevar la enfermedad y mantener protegido al bebé.



“Al llegar retirarse la ropa y calzado con los que salió, bañarse, siempre realizar lavado de manos o desinfección con alcohol gel antes de la lactancia o de cualquier contacto con su bebé”, pide. Además recomienda la limpieza periódica de todas las superficies con las cuales se tiene contacto frecuentemente, además de medidas de higiene respiratoria: cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar con el codo flexionado o un pañuelo que será desechado de inmediato y posterior lavado de manos o desinfección de las mismas con gel a base de alcohol.



Lazar recuerda que la leche materna contiene sustancias que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico del bebé y a evitar infecciones y enfermedades, además de fomentar el lazo de unión entre madre e hijo.



Paulina Paz, ginecóloga obstetra del Hospital Vozandes, dice que si las madres tuvieran que salir es importante que mantengan el distanciamiento necesario con otras personas para evitar poner en riesgo a su bebé al volver a casa.

La especialista recomienda que se evite ir a lugares concurridos, “si van a manipular cosas deben lavarse bien las manos”. No recomienda el uso de guantes, ya que, asegura, estos pueden ser un reservorio de gérmenes.



La médica también señala que si una madre lactante nota algún síntoma respiratorio debe usar mascarilla hasta descartar cualquier proceso infeccioso.



Además señala que las visitas a la casa de madres que están dando de lactar a sus bebés deben restringirse. Así, dice, se protege tanto a quienes van a visitar como a la madre y al bebé. “Ahora es mejor quedarse en casa, más adelante habrá tiempo y se conocerán todos”.