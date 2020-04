Cinco de 15 laboratorios privados de Quito toman y procesan muestras

LEA TAMBIÉN

En la capital se dispone de 15 laboratorios privados, además de 25 públicos, para comprobar o descartar el contagio de covid-19. Pero solo en cinco de los particulares se toman las muestras y también se analizan los resultados; todos ellos podrían procesar entre 100 y 700 exámenes cada día, que también vienen de Guayaquil.

Hasta ayer, 19 de abril del 2020, siete semanas después de registrarse oficialmente el primer caso, solo se han aplicado 31 809 pruebas. De ellas, 13 376 -el 42%- no tiene aún resultados. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) instó a los países a que aceleren o aumenten el número de test diagnósticos para conocer cómo avanza la pandemia en la región, donde la transmisión es comunitaria.



Ecuador, ubicado en el cuarto lugar con más casos, apostó por autorizar a laboratorios privados para que ayuden en el proceso de diagnóstico. El 16 de marzo, el Ministerio de Salud, por medio de la Agencia de Aseguramiento de Calidad de Servicios de Salud (Acess), calificó a tres. Para el 8 de abril eran 21. Hoy son 56 en el país.



Pese a que hay más establecimientos, en Guayaquil muchas personas no han logrado acceder a la prueba. Pedro, tío de la guayaquileña Cristina, lo buscó durante varios días.



La única opción que le dieron en una casa de salud privada fue hacerle una valoración clínica: repaso de síntomas y exámenes de pulmones. El déficit responde a dos factores: alta demanda mundial de insumos y precios excesivos del transporte aéreo.



Laboratorios Zurita & Zurita fue de los primeros autorizados para la aplicación y el análisis del test tipo PCR, con el 80% de confiabilidad.

Su capacidad es de 250 a 300 muestras al día. No pueden aumentar, no hay suficientes mascarillas N95 para la seguridad del personal; ni reactivos para la extracción del ARN del virus, un paso importante para el análisis.

“La demanda en el mundo es alta”, cuenta Jeaneth Zurita, su representante. El precio del transporte aéreo también es un inconveniente. Este se ha duplicado. Antes de la emergencia, el costo era de USD 8 por kilo de carga. Ahora las aerolíneas cobran hasta USD 19, apunta Juan Jara, proveedor. “Las pruebas están llegando cada 15 días; con entregas parciales”.



La semana anterior, Zurita & Zurita tuvo que suspender el procesamiento de los test, por la falta de reactivos. El lunes pasado reanudaron.



Los primeros días de abril se registró una situación así en Synlab, que realiza el análisis completo. Su capacidad es de 400 a 500 muestras al día, principalmente aquellas que llegan desde Guayas; casi el 85% del total. Ellos se encargan de procesar pruebas para más de 10 centros públicos y privados.



Biodilab, Praxmed, Biotest y Alsalem, laboratorios que solo toman muestras, ofrecen la prueba rápida. Los precios están entre USD 40 y 60.

El epidemiólogo Aquiles Rodrigo Henríquez quiere conocer los criterios que se usan para evaluar la eficacia de pruebas, aprobadas en la página web de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepegada.