Laboratorios privados se preparan para el uso de nueva plataforma de registro de pruebas covid-19

Una nueva plataforma, exclusiva para el ingreso de datos sobre covid-19 en Ecuador, utilizarán los laboratorios públicos y privados del país. El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, detalló que se trata de una aplicación que "promueve la certeza de los datos".

El sistema que se usa desde el inicio de la pandemia, señaló el Ministro, existió desde el 2007, cuando el país enfrentó al zika. El problema de este, dijo Zevallos, es que es manual, se tienen que digitar los datos y subirlos al sistema.



“Tenemos más de 2 000 personas en el país que reportan los casos. Yo soy médico y tengo un paciente que tiene una enfermedad infecciosa, yo la reporto. No necesariamente covid-19 sino cualquier otra”.



El personal del laboratorio privado Praxmed recibió una capacitación para el uso de la nueva metodología de registro de datos sobre covid-19. Todavía no han empezado a usarlo, señaló Gabriela Zambonino, jefa de laboratorio.



En estos meses, este laboratorio privado enviaba los documentos de cada paciente (epi1, ficha epidemiológica, pedido de laboratorio y resultado) al personal distrital del Ministerio de Salud para el registro en el sistema nacional de datos, señaló Zambonino. “Ahora cada laboratorio va a ingresar en una plataforma virtual esta información”.



El laboratorio Zurita y Zurita también recibió la visita de funcionarios del Ministerio de Salud, que informaron sobre la nueva metodología. Esta todavía se encuentra en fase de pruebas, comentó su representante, Jeannete Zurita.



Hasta el momento, contó Zurita, el registro de los datos se está realizando, por indicación del Ministerio, a través de 10 digitadores contratados por el laboratorio para que carguen la información en el actual sistema.



De las 60 000 pruebas realizadas por este laboratorio privado, la médica calcula que se han ingresado los datos de unas 30 000. Esto, dice, debido a que el laboratorio solo tenía habilitada la opción para colocar el resultado positivo o negativo de un paciente ya registrado por el sistema nacional. Y no todos estaban registrados, lo que impedía colocar el resultado, señaló.



Miles de personas alimentan el sistema con la información, dijo el ministro Zevallos. “Tenemos pruebas que se hacen pero que no se cargan, tengo personas que se han hecho cuatro cinco veces un PCR, ¿cómo les catalogo a esos? ¿Son cinco casos o es el mismo caso? ¿Qué pasa cuando tres pruebas de la misma persona son positivas y luego una es negativa, o una positiva y luego dos negativas?”, dijo el titular de Salud.



El actual sistema, precisó, no está hecho para eso, por lo que se desarrolló un nuevo programa que sea exclusivo para covid-19. “Hemos terminado ya el entrenamiento a todos los laboratorios y a todos los médicos para que usen esta aplicación”.



El Ministro señaló que el sistema antiguo seguirá usándose para el resto de las enfermedades infecciosas, “pero el país necesita una aplicación que sea más específica para covid-19, de manera que podamos proveer de datos más exactos y más oportunos”.



“No importa si los casos suben o bajan”, dijo Zevallos. “Lo que queremos tener son datos más reales que nos permitan tomar las decisiones políticas que son correctas”.