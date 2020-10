Kuwait tiene un nuevo príncipe heredero

LEA TAMBIÉN

El nuevo emir de Kuwait ha nombrado a su medio hermano, el jeque Mishal al Ahmad al Jaber al Sabá, de 80 años, príncipe heredero, indicó el miércoles 7 de octubre del 2020 la agencia oficial de Kuwait KUNA.

La familia reinante “aprobó esa elección”, agregó la agencia, citando al gabinete del emir.



Mishal fue el comandante en jefe adjunto de la Guardia Nacional, un cuerpo de élite encargado de la defensa del territorio del emirato, que es independiente del ejército regular de Kuwait.



Es conocido por ser el jefe efectivo de esta fuerza que es simbólicamente presidida por un experimentado de la familia de Al-Sabah, sheik Salem al-Ali.



El nuevo príncipe heredero comenzó su carrera en el Ministerio del Interior, dirigiendo en 1967 el Departamento de Investigaciones Generales, que él convirtió en 1980 en el Departamento de Seguridad del Estado.



En 2016 se sometió “con éxito” a una operación en el exterior, cuya naturaleza no se ha especificado.



El nombramiento del jefe Mishal debe ser aprobado por el Parlamento, algo que es una formalidad en Kuwait.



El nuevo emir, jeque Nawaf al Ahmed al Sabah, de 83 años, reemplazó el 30 de septiembre al jeque Sabah al Ahmad Al Sabah, fallecido a sus 91 años tras haber estado en el poder desde 2006.



Ha renovado el Gobierno el martes, encargándole en particular que prepare las elecciones legislativas programadas para una fecha no especificada.