Fuerzas kurdas controlan campamento del Estado Islámico en su último reducto

Las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), una alianza armada liderada por kurdos, anunciaron hoy que controlan por completo un campamento dominado por los yihadistas del grupo Estado Islámico (EI) en Al Baguz, su último reducto en Siria.

El portavoz de las FSD, Mustafa Bali, indicó en su cuenta de Twitter que la alianza tiene "el control de un campamento del EI en el área de Al Baguz", aunque aclaró que esto "no es un anuncio de la victoria, aunque sí un progreso significativo" en la lucha contra los extremistas.



Los choques entre ambas partes, según el portavoz, continúan mientras "el grupo de los terroristas del EI que están confinados en una área diminuta siguen contraatacando".



En estos últimos días, los extremistas han contraatacado y enviado a sus miembros, incluidos mujeres, para hacerse explotar cerca de las posiciones que controlan las FSD.



Bali dijo previamente que las unidades de Fuerzas Especiales de las FSD, grupo en el que combate también árabes, habían capturado a "157 terroristas experimentados, la gran mayoría extranjeros" en Al Baguz, sin dar más detalles.



Más de 60 000 personas han salido de Al Baguz desde enero, la mayoría civiles, además de miles de combatientes que se han entregado.



Las FSD no pueden estimar el número de combatientes y civiles que todavía permanecen en su interior.



Aquellos militantes del EI que se han rendido o capturados son enviados a centros de detención controlados por las FSD en lugares desconocidos, mientras que las mujeres y niños son trasladados al campamento de Al Hol, en la provincia siria de Al Hasaka, cuya población supera ya las 67 000 personas, según la ONU.



Entre los combatientes y familiares hay un gran número de extranjeros que se enrolaron a las filas del EI, y cuyo destino ahora depende de sus países de origen.



Las FSD reiteran su petición para que los países de los nacionales se hagan cargo de ellos y los repatrien.



El grupo Estado Islámico ha ido publicando videos, cuya autenticidad no han podido ser verificadas, a través de su agencia Amaq en la que se muestran a los combatientes resistiendo a la ofensiva militar.



La ofensiva final contra los yihadistas en el último reducto del grupo radical dio comienzo en enero pero se ha visto ralentizada por el gran número de personas, sobre todo parientes de los combatientes, que se encontraban atrincherados en el interior de la localidad.



Al Baguz es la última localidad que controla el EI y cuya liberación pondría fin al "califato" proclamado por el EI en Siria e Irak en junio de 2014, aunque los extremistas tienen todavía presencia en el desierto sirio y en otras áreas en Irak.