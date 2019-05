El pueblo Kitu Kara no participará en  'posesión ancestral' del alcalde Yunda

LEA TAMBIÉN

“Ante los anuncios que circulan en redes sociales, en los que se menciona que el Pueblo Kitu Kara realizará actos de “posesión ancestral” y “entrega del batón sagrado” al nuevo Alcalde (Jorge Yunda), informamos que en ninguna Asamblea realizada con las autoridades comunitarias se ha decidido participar en tales actos”, señaló Fernando Cabascando, presidente del Consejo de Gobierno del Pueblo Kitu Kara, el viernes 10 de mayo del 2019, en un comunicado.

Además agregó que el pueblo Kitu Kara y su Consejo de Gobierno deslindan cualquier responsabilidad y presencia en la ceremonia, anunciada para este domingo 12 de mayo. Según la agenda oficial del alcalde electo Jorge Yunda, está previsto que este domingo se realice su posesión ancestral, en un evento que se iniciará a las 10:30 en el parque de El Arbolito, centro de la ciudad, luego continuará con una peregrinación que terminará en el parque Itchimbía.



Además, Cabascando señaló que el pueblo Kitu Kara rechaza la utilización ilegítima de los símbolos ancestrales sin reconocimiento ni delegación de las autoridades comunitarias.



La ceremonia anunciada por Yunda estaría a cargo de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin). Kevin Leña, dirigente de esta organización señaló que el acto sí se realizará ya que el alcalde tiene origen Puruhá y que el pueblo Quitu nació de la Unión de Toa y Duchicela, ella Quitus y él puruhá.



El Consejo de Gobierno del Pueblo Kitu Kara fue enfático al agregar que la “Fenocin no guarda relación alguna con en Pueblo Kitu Kara… por lo que le exigimos, con los debidos respetos, no se atribuya representaciones indebidas… ya que la no son parte el Pueblo Kitu Kara”. Y agregó que “los símbolos ancestrales de las comunas comunidades, pueblos y nacionalidades únicamente pueden ser entregados cuando hay un reconocimiento y delegación expresa de las autoridades comunitarias”, y que cuando son “utilizadas de manera arbitraria se irrespeta la memoria histórica de nuestros ancestros, haciendo que éstos dejen de tener valor y significado alguno.”



Finalmente, el pueblo Kitu Kara felicitó a todas las autoridades electas que asumirán sus funciones el martes 14 de mayo por delegación del voto popular, "con los cuales esperamos trabajar en el marco del respeto mutuo y del cumplimiento de la Constitución".