Kim Jong Un viajará a Rusia para reavivar una vieja amistad

Al viajar “pronto” a Rusia para reunirse con el presidente Vladimir Putin, el líder norcoreano Kim Jong Un quiere reavivar una vieja amistad para no depender exclusivamente de China, en un contexto de negociaciones con Washington en punto muerto.

Kim “pronto realizará una visita a la Federación Rusa a invitación” de Putin, anunció este martes 23 de abril del 2019 la agencia oficial norcoreana KCNA. “Sostendrán conversaciones durante esta visita”, agregó, aunque no especificó ni la fecha ni el lugar del encuentro.



Se tratará de la primera cumbre a máximo nivel entre los dos países tras la celebrada hace ocho años entre Kim Jong Il, padre del actual dirigente, y el expresidente ruso Dimitri Medvedev.



Se cree que Putin y Kim se encontrarán en el puerto de Vladivostok, en el este de Rusia, posiblemente el miércoles o el jueves (24 o 25 de abril). Ello se producirá dos meses después de la fracasada cumbre en Hanoi entre el líder norcoreano y el presidente estadounidense Donald Trump, y cuando las negociaciones sobre la desnuclearización están en punto muerto.



Rusia mantiene unas relaciones relativamente fluidas con Pionyang y proporciona ayuda alimentaria a Corea del Norte. Pero ahora hay un cierto distanciamiento y se acaba olvidando que Moscú instaló en los años 1940 al frente del régimen norcoreano a Kim Il Sung, abuelo de Kim Jong Un.



Sin embargo, en Pionyang sí perdura el recuerdo de esta vieja amistad. A dos pasos de la colina de Mansu -dominada por dos estatuas gigantes de Kim Il Sung y Kim Jong Il- se hallan en la capital norcoreana claros vestigios propagandísticos de esta relación, como una bandera soviética de bronce y un cartel que muestra a coreanos y soviéticos luchando juntos contra los japoneses.



Historia selectiva



La historia oficial norcoreana -muy selectiva- no le da ningún crédito a Estados Unidos por el fin de los 45 años de colonización japonesa. En cambio, el régimen atribuye a Washington la partición de la península coreana, y hace abstracción de un acuerdo en este sentido entre Estados Unidos y la URSS.



Durante la Guerra Fría, Moscú fue un apoyo importante para Corea del Norte. El ruso era obligatorio en la escuela y se dice que Kim Jong Il lo hablaba con fluidez.



Esta herencia podría ayudar a Kim y a Putin, según el investigador Ahn Chan-il, un tránsfuga del Norte. “Kim Jong Un siempre tuvo como modelo a su abuelo y no a su padre”, explica.



La URSS redujo en los años 1980 su ayuda al régimen norcoreano a medida que se acercaba a Corea del Sur. Luego, la relación de Pionyang y Moscú quedó relegada claramente tras la caída de la Unión Soviética.



China, primer aliado



China aprovechó este vacío para convertirse en el más cercano aliado y el primer socio comercial de Corea del Norte.



La prueba es que Kim se reunió en cuatro ocasiones con el presidente chino, Xi Jinping, en el espacio de un año, aunque según los analistas está buscando un mayor apoyo y diversificación a nivel internacional



Moscú ya solicitó que se alivien las sanciones internacionales contra Corea del Norte, en tanto que Estados Unidos acusa a Moscú de haber intentado ayudar a Pionyang a evitar algunas de las medidas, algo que Rusia niega.



En la época de la Guerra fría Kim Il Sung ya era un especialista en explotar la rivalidad entre los dos gigantes comunistas, China y la URSS.



“Ello forma parte de la ideología de autosuficiencia del Norte, de no depender de un único aliado”, explica Jeong Young-tae, del Instituto de estudios norcoreanos de Seúl.



“Pionyang tiene a diplomáticos en esos países desde hace décadas. Y éstos saben muy bien cómo enfrentar, unos contra otros, a los aliados de Corea del Norte” agrega.