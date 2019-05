Una joven migrante ecuatoriana figura en lista española a las elecciones del Parlamento Europeo

LEA TAMBIÉN

La emigrante ecuatoriana Kerly Luna figura como número dos de una lista candidata a las elecciones al Parlamento Europeo de la plataforma Izquierda Positiva-Revolución Ciudadana, que se ha presentado este lunes, 6 de mayo del 2019, en Madrid.

Luna, que se ha reivindicado como "joven y migrante", llegó de Ecuador a España hace 15 años y ha destacado que su entrada en la candidatura es "una oportunidad real" de que la voz de los inmigrantes "llegue a instancias como el Parlamento Europeo", al tiempo que ha criticado que otros partidos no den cabida a esos colectivos.



El cabeza de lista, el eurodiputado español Javier Couso dio a conocer este 6 de mayo en una rueda de prensa su proyecto político, del que dijo, pretende "dar voz a los migrantes" y luchar contra los "nacionalismos excluyentes".



Couso ha calificado su lista de "plural, integradora, nueva y original" porque, según ha denunciado, no hace como otros partidos que integran a los inmigrantes "en puestos que no son de salida", y ha recalcado que en los primeros puestos llevan ciudadanos inmigrantes ecuatorianos, colombianos y argentinos.



"No hay candidatura al Parlamento Europeo que tenga esta composición de españoles de origen migratorio", ha señalado, y ha añadido que su plataforma está destinada "a una izquierda que se siente huérfana" en un contexto en el que la UE ha comenzado su "descomposición" con el "brexit" y "la irrupción de los nacionalismos excluyentes".

Además, ha llamado a defender la libertad de expresión en una Europa con información "controlada por la rusofobia y la propaganda", y señala que su plataforma -de la que forma parte el partido Revolución Ciudadana del expresidente ecuatoriano Rafael Correa- reivindica "la solidaridad con Julian Assange".



El eurodiputado del grupo Izquierda Europea, hermano de un reportero español muerto durante la guerra de Irak en 2003, ha explicado que su lista se presenta "coaligada" con European Sprin, la marca electoral que lidera el exministro griego Yanis Varoufakis, también candidato en Alemania por su partido DiEM25.



Recalcó que su formación abogará por una "Europa solidaria" en la que la autoridad "emane de sus pueblos".



Couso fue elegido eurodiputado en las últimas elecciones de 2015 por Izquierda Unida, pero dos años después se desmarcó del partido y pasó a ser un independiente dentro del grupo parlamentario Izquierda Europea, al cual ha asegurado que seguirá perteneciendo si es reelegido.