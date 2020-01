Al menos tres muertos en un supuesto ataque de Al Shabab a un bus en Kenia

LEA TAMBIÉN

Al menos tres personas murieron este jueves 2 de enero de 2020 y otras tres resultaron heridas en un ataque contra un autobús supuestamente perpetrado por miembros del grupo yihadista somalí Al Shabab en el condado de Lamu (sureste de Kenia), informó la Policía.

El ataque ocurrió en una carretera de la zona de Nyongoro por la que circulaba el vehículo, que procedía de la ciudad costera de Mombasa, de donde partió a las 07:30 hora local, y se dirigía a la también costera y turística localidad de Lamu.



"Puedo confirmar que tres personas murieron después de que presuntos militantes (de Al Shabab) dispararan contra el autobús en el que iban. Otras tres personas están gravemente heridas", declaró el comisario de la Policía del condado de Lamu, Irungu Macharia, al diario keniano The Star.



"Proporcionaremos más información una vez se realicen las investigaciones", dijo Macharia, quien advirtió de que podía aumentar la cifra de fallecidos y agregó que las fuerzas de seguridad se han desplegado en la zona en persecución de los atacantes.



Como resultado de ese operativo, efectivos del Ejército keniano abatieron a cuatro presuntos terroristas y arrestaron a un quinto, según el coordinador regional de la costa de Kenia, John Elungata.



Un portavoz de Mombasa Raha, empresa que operaba el autobús, confirmó a EFE que "44 pasajeros" viajaban en el vehículo, si bien "la mayoría de la gente a bordo se encuentra a salvo".



Los supuestos terroristas surgieron de repente de una zona boscosa y mandaron detener el autobús, cuyo conductor desobedeció la orden y aceleró para esquivarlos, pero estos abrieron fuego.



"El conductor está todavía en estado de shock", afirmó a EFE el portavoz de la empresa de transporte, quien añadió que "algunos pasajeros huyeron hacia el bosque" en Nyongoro, área que ha sido escenario de atentados de Al Shabab en el pasado.



El suceso ocurrió después de que el pasado 6 de diciembre once personas (ocho policías y tres civiles) murieran en otro ataque contra un autobús supuestamente perpetrado por miembros de Al Shabab en el condado de Wajir (noreste de Kenia).



Los supuestos terroristas detuvieron el vehículo, que circulaba entre las localidades de Kutulo y Wargadud, ordenaron a los pasajeros bajar y los dividieron entre locales y no locales, para acabar con la vida de estos últimos.



El peor ataque del citado grupo terrorista, que se afilió a Al Qaeda en 2012, contra un autobús en Kenia se produjo el 22 de noviembre de 2014, cuando ejecutó a 28 de los 60 pasajeros después de identificarlos como no musulmanes.



Desde octubre de 2011, cuando el Gobierno keniano envió al Ejército a Somalia como respuesta a una oleada de secuestros supuestamente obra de Al Shabab en su territorio, los radicales islámicos han perpetrado numerosos ataques en Kenia.



Este grupo, que controla parte del centro y el sur de Somalia y aspira a instaurar en ese país un Estado islámico de corte wahabí (ultraconservador), se atribuyó el atentado del pasado 15 de enero contra un complejo hotelero de Nairobi, que causó 21 muertos.



El ataque más grave de Al Shabab en suelo keniano acaeció en abril de 2015, cuando 148 personas murieron en el asalto de un comando terrorista a la Universidad de Garissa (norte).



Este lunes, además, el grupo yihadista se atribuyó el atentado con camión bomba que el pasado sábado causó al menos 92 muertos y más de 125 heridos en Mogadiscio, el peor que sufre Somalia desde octubre de 2017.



Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barré, lo que dejó al país sin Gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.